Twee vrouwen en mannen naar huis in 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Het gaat hard in 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'. Op maandag 21 september om 20.35 uur ontdekken de vijf favorieten die de speeddates overleefd hebben het boerderijleven, en vooral: elkaar.

Wie slaagt erin het hart van de boeren te veroveren en zo hun leven misschien voorgoed te veranderen? Vooral de mannen en vrouwen van paardenboerin Veerle en kippenboer Frits mogen niet op hun lauweren rusten want op het einde van de dag moeten zowel Frits als Veerle immers elk twee mensen huiswaarts sturen, om zo meer tijd te kunnen vrijmaken voor hun drie favorieten.

In Hamont-Achel mogen Hanne, Stefanie, An-Sofie, Lise en Elien kennismaken met Frits' duizenden kippen. Interesse in zijn kippen is voor Frits een absolute must, maar hij twijfelt of studente Elien op dat gebied wel een match is. Naast verlegen is Frits ook avontuurlijk. Hij neemt zijn meisjes mee voor een spannende date: ze gaan slippen op het circuit van Zolder.

Bij paardenboerin Veerle is het vandaag werkendag voor Raphaël, Nelis, Tom, Anthony en Thibaut. Tijdens de speeddate maakte Thibaut al indruk door zijn paard mee te brengen, maar hij heeft nog troeven achter de hand. En er is ook tijd voor wat vertier: Veerle neemt haar logés mee naar een wijproeverij. Hopelijk heeft ze op het einde van de avond ook genoeg geproefd van haar mannen, want ze moet - onaangekondigd - kiezen met welke drie ze verder wil.

In Ellikom hebben Tristan en zijn vijf favorieten overnacht in een B&B. Steffe, Lucas, Roy, Michiel en Dennis zitten al te blinken aan de ontbijttafel maar kort daarop heerst er al snel wat irritatie bij Tristan. Iets dat zijn volgende keuze misschien wel kan beïnvloeden.

'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home', maandag 21 september om 20.35 uur bij VTM.