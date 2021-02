Tourist LeMC saboteert de andere coaches om te draaien in 'The Voice van Vlaanderen'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Nu vrijdag wagen opnieuw heel wat muzikale talenten hun kans tijdens de vierde Blind Auditions in 'The Voice van Vlaanderen'.

De concurrentie tussen de coaches laait stilletjes aan verder op en die is voelbaar wanneer een oude bekende van vorig seizoen uit team Koen voor de tweede keer haar kans waagt. Vooral Tourist LeMC probeert de andere coaches te saboteren om te draaien: 'Ik heb de andere collega’s proberen tegen te houden: niet drukken alstublieft! She’s mine!' Maar slaagt hij ook in zijn plan?

Tijdens de audities lijkt het even alsof de coaches 'dubbel' horen. En dat hebben ze wel degelijk goed gehoord, want identieke tweelingzussen Marysé en Isabeau proberen de coaches te imponeren met hun versie van 'Let Me Down Slowly' van Alec Benjamin. Geen eenvoudige opgave, zeker niet als het van coach Koen afhangt: 'Als je met twee komt optreden in 'The Voice' dan ben ik dubbel zo streng als anders. Met z’n twee is het gemakkelijker voor de stress. Het is dan ook zo dat ik tot nu toe in alle seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' nog nooit gedraaid heb voor een duo.' Zijn de zussen met z’n twee dubbel zo overtuigend en doorbreken zij dit patroon?

Backstage houdt Laura Tesoro als vijfde coach een oogje in het zeil. 'Ik voel me een beetje een stalker, zo meekijken naar de audities op een klein schermpje', lacht ze. Vorige week veroverde Lotte een plaats in één van haar drie hotseats. Wordt het team van Laura ook deze week aangevuld met één of meerdere afgevallen kandidaten? Het volledige traject van Laura's team kunnen kijkers ontdekken in een nieuwe aflevering van de exclusieve spin-off 'The Voice Comeback Stage' op vrijdag 26 februari om 22.30 uur op VTM GO.

Deze talenten wagen hun kans tijdens de vierde Blind Auditions:

- Marysé & Isabeau (19, Kinrooi) zijn de zingende tweeling en doen auditie met ‘Let Me Down Slowly’ van Alec Benjamin.

- Daphne (25, Maaseik). Werkt in het familiebedrijf van haar ouders waar de ploeg opleidingen geeft voor heftruck rijden. Daar krijgt ze onverwacht bezoek van An Lemmens, die groot nieuws heeft meegebracht… Daphne doet auditie op ‘At This Moment’ van Davina Michelle.

- Amy (22, Antwerpen). Heeft vorig seizoen ook meegedaan en kwam terecht in Team Koen. Ze hoopt met haar deelname op een tweede kans. Zingen doet ze vrijdag op ‘I Have Nothing’ van Whitney Houston.

- Jonas (36, Erpe-Mere). Het is 16 jaar geleden dat hij nog eens op een podium heeft gestaan, maar de muziek is blijven kriebelen. Drukken de coaches af voor zijn versie van ‘Joy’ van Bastille?

- Malou (26, Berchem). Is grafisch vormgever en stapt voor haar auditie in The Voice voor het eerst op een podium. Ze hoopt het publiek en de coaches te overtuigen met ‘Lover’ van Taylor Swift.

- Jamil (20, Ninove). Speelde vroeger als 6-jarige al stiekem piano in een winkeltje in de buurt. Zijn unieke stem tovert meteen een blik van verwondering op het gezicht van de coaches. Hij doet auditie op ‘Make It Rain’ van Ed Sheeran.

- Elise (17, Herentals). Studeert humane wetenschappen en zingt heel de dag door. Ze waagt haar kans met ‘Issues’ van Julia Michaels.

- Tini (20, Aalst). Studeert lager onderwijs en zit in een studentenclub. Tijdens de cantus durft niemand naast haar te staan. Ze doet auditie met ‘Back To Black’ van Amy Winehouse.

- Mats (23, Glabbeek). Is dakwerker maar wil liever met muziek verder gaan. Hij begeleidt zichzelf op de gitaar tijdens zijn auditie op het nummer ‘Starving’ van Hailee Steinfeld.

- Anoeshka (27, Gent). Heeft zich ingeschreven nadat haar beste vriend Mirko vorig seizoen in 'The Voice' tot in de liveshows is geraakt. Ze waagt haar kans met ‘Best Part’ van H.E.R.

- Jessica (20, Antwerpen). Is studente kinesitherapie en zingt enkel binnenshuis. Dit is de eerste keer dat ze voor een publiek zingt. Dat doet ze met ‘Figures’ van Jessie Reyez.

- Simon (27, Brasschaat). Muziek is zijn grote passie en het is zijn grote droom om ooit op tour te gaan met een band. Hij heeft volgens zijn vrienden een zachte stem die meteen binnenkomt. Hij begeleidt zichzelf op de gitaar op ‘Follow The Sun’ van Xavier Rudd.

De opnames van The Blind Auditions en The Knock-Outs van 'The Voice van Vlaanderen' vonden plaats voor de coronapandemie uitbrak.

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 26 november om 20.40 uur op VTM.