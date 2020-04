'Topdokters' maken zich zorgen over huiselijk geweld

In de derde aflevering van 'Topdokters: Corona' staat professor Gerlant van Berlaer stil bij familiaal geweld in tijden van corona.

Door de strenge quarantainemaatregelen blijkt het aantal gevallen van huiselijk geweld immers stevig op te lopen en doordat de scholen en sportclubs gesloten zijn, blijven ook heel wat cases onder de radar.

Prof. Van Berlaer overlegt in het UZ Brussel wekelijks met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Dokters die patiënten zien waarvan ze denken dat er thuis hulp nodig is kunnen dit melden. Het Vertrouwenscentrum vreest dat er veel kinderen nergens meer terecht kunnen en roept minderjarigen op om anoniem te chatten op nupraatikerover.be. Ook Dokter Vanregenmortel ziet in ZNA Stuivenberg meer patiënten op intensieve zorg die opgenomen zijn door agressie en overmatig alcoholgebruik.

Hoog bezoek in UZ Brussel, want afgelopen woensdag kwam Koning Filip de zorgverleners daar een hart onder de riem steken. Prof. van Berlaer mocht hem rondleiden op de dienst Kinderintensieve zorg. Met zijn bezoek toonde de Koning ook aan dat het volstrekt veilig is om naar het ziekenhuis te gaan. Helaas wachten veel mensen met klachten thuis nog te lang om naar de dokter te gaan, uit schrik voor corona.

In Menen is een triagecentrum voor consultaties opgericht in het zwembad ’t Badhuis. Dr. Stéphanie De Maesschalck is huisarts en moet beslissen of de klachten van haar patiënten erg genoeg zijn om naar het ziekenhuis door te verwijzen. Veel mensen komen met een bang hartje op consultatie. Het is niet gemakkelijk om als huisarts zonder scans of testen in te schatten of een opname noodzakelijk is.

In de ziekenhuizen is momenteel zeer weinig bezoek toegelaten. Daardoor kunnen vele families soms geen afscheid nemen van hun geliefde. De dokters en verpleegkundigen proberen zoveel mogelijk de patiënten bij te staan en niet alleen medische maar ook menselijke zorg. 'In zekere zin nemen we bij het levenseinde de rol van de familie een stukje over. Tegelijk proberen we vanop afstand de familie te steunen. Maar we vinden het bijzonder hard zowel voor de patiënt als de familie, want dat is een periode die nooit terugkomt', vertelt dr. Geriater Ann Vandenbroucke.

In 'Topdokters: Corona' houden artsen een videodagboek bij waarin ze tonen hoe zij deze periode persoonlijk beleven. Zij vormen de frontlinie tegen het virus en registreren door hun eigen ogen de impact ervan op de wereld. Via Skypegesprekken en zelf gefilmde beelden vertellen ze de kijker hoe ze zowel thuis als op hun werk omgaan met de risico’s en onzekerheid, en hoe ze ondertussen zoveel mogelijk mensenlevens redden.

'Topdokters: Corona', maandag 13 april om 20.35 uur op VIER