Tijd voor 'The Best Of' van Axelle Red

De hele wereld denkt dat ze Française is, maar in het dagelijkse leven is Axelle Red gewoon de Limburgse Fabienne Demal. De roodharige wereldster trad op voor miljoenen mensen in uitverkochte zalen. Deze grande dame wordt dinsdag gevierd in 'The Best Of', waar ze haar vijf grootste hits hoort gecoverd worden door vijf straffe collega-artiesten.

Eén van Axelles allergrootste hits en dé openingsdansen bij uitstek is Parce Que C’est Toi. Die wordt in een Nederlandstalig jasje gestoken door niemand minder dan Bart Peeters, die het zo muisstil krijgt in de Ancienne Belgique. 'Daar is liefde in gestoken, ik ben er echt niet goed van', aldus Axelle.

Wat weinigen weten is dat de roodharige Axelle haar carrière begon als blondine. Ze lanceerde haar eerste single Little Girls in 1983 onder de naam Fabby. Nadien ruilde ze het blond voor rood, het Engels voor Frans en voegde ze een flinke dosis soul toe aan haar songs. Ondertussen staat er al 30 jaar op haar carrièreteller en dat terwijl ze eigenlijk voor juriste studeerde. 'Ik wist op mijn 6 jaar dat ik zangeres wilde worden', aldus Axelle. 'Maar ik wou een soort van zekerheid. Ik had heel gelukkig kunnen zijn als advocate en mensen kunnen verzoenen. Dat had ik in mij van toen ik kind was.'

Collega en vriend Daan brengt één van Axelles allergrootste hits: Sensualité. 'Axelle en haar man Filip hebben mij mijn eerste cowboyboots cadeau gedaan. Dat schept een band', lacht hij. Axelle verklapt nadien dat de song bijna ‘Sexualité’ had geheten 'Maar dat was een beetje te direct. Ik heb altijd delicate termen gevonden om iets heel seksueel te vertellen. Mijn album Jardin Secret kan je eigenlijk helemaal als een seksplaat zien als je dat zou willen. Je kan je bij de tekst inbeelden wat je maar wil.'

Isabelle A groeide als kind op met Franstalige muziek en zag een voorbeeld in Axelle. Zij waagt zich ook zelf aan het Frans en steekt de wereldhit Je t’attends in een heel eigen jasje. Stef Kamil Carlens koos een nummer uit de debuutplaat van Axelle: Elle Danse Seule. Hij maakt er een zwoele, sensuele versie van. Eén van de grootste verrassingen op het podium is misschien wel Tessa Dixson, de Brusselse singer-songwriter en winnares van De Nieuwe Lichting in 2019. Tessa voelt zich vereerd op Rouge Ardent te zingen voor haar grote idool en blaast iedereen weg met haar stem.

