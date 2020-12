'Thuis': week 53 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

In 'Thuis' leeft iedere kijker dezer dagen mee de miserie van Frank en Simonne. Al heeft Joren het wel heel lastig met de beschuldigingen aan zijn adres. En wat is er gebeurd met Dieter? Aan het nagelbijten tot maandag? Lees snel de preview!

Maandag 28 december 2020 - aflevering 4921

Britney zit helemaal in zak en as. Karin schakelt een hulplijn in. Robin krijgt een babysit, tot zijn grote ergernis. Bob valt in slaap in de zetel terwijl hij op Leo'tje past. Kobe krijgt een voorstel in de schoot geworpen.

Dinsdag 29 december 2020 - aflevering 4922

Dries denkt dat het beter is voor Tamara als ze zich niet moeit met andermans zaken. Femke moet Frank teleurstellen. Tom is niet van plan om zomaar toe te geven aan Karin. Joren wil eerlijk zijn en dat breekt hem zuur op.

Woensdag 30 december 2020 - aflevering 4923

Joren laat zich niet zomaar sussen en beseft maar al te goed wat hem te wachten staat. Marianne verdedigt Robin tegenover Tamara. Jacques heeft medelijden met Frank. Er is een nieuwe potentiële klant voor Boowie.

Donderdag 31 december 2020 - aflevering 4924

Bob besluit om langs te gaan bij Judith. Joren sluit zich helemaal af voor Emma, die hem graag wil helpen. Angèle heeft haar handen vol. Peter brengt Tom op de hoogte van de rechtszaak. Nancy en Tim slaan de handen in elkaar.

Vrijdag 1 januari 2021 - aflevering 4925

Lowie licht Tania en Simonne in over zijn vergadering met een nieuwe klant. Frank weigert toe te geven dat hij lijdt onder zijn bezigheden en ook Simonne maakt het hem niet gemakkelijk. Joren lucht zijn hart bij Sam.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!