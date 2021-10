'Thuis': week 43 (2021) - PREVIEW

Tom wil Karin helpen en Britney ziet op tegen een schoolopdracht, Sam ontvangt een sollicitatie. De nieuwe ideeën voor Boowie worden positief onthaald. Peter wil duidelijkheid en Ilias blijft in de kou staan. Nora confronteert haar dochter, Nancy is aangeslagen en ook Eddy heeft het moeilijk. Adil grijpt een kans, Bob en Lowie smeden plannen en Karin pakt Silke terug. Dieter ontfermt zich over Britney en Thilly krijgt een leuk voorstel. Peter staat op zijn strepen.

Maandag 25 oktober 2021 - aflevering 5081

Tom wil Karin helpen om haar gedachten te verzetten. Britney krijgt een schoolopdracht die ze helemaal ziet zitten. Sam ontvangt een sollicitatie voor Bar Madam. De input van Tim in hun toekomst kan op niet veel bijval van Sam rekenen.

Dinsdag 26 oktober 2021 - aflevering 5082

Karin wordt op het matje geroepen en ze weet niet waarom. Sam zorgt ervoor dat Ilias in de kou blijft staan. Viv en Waldek zijn heel positief over de nieuwe ideeën van Boowie. Kobe ontloopt zowel Karin als Rosa. Peter wil duidelijkheid. Woensdag 27 oktober 2021 - aflevering 5083

Opnieuw wil Karin haar problemen zelf oplossen. Nora confronteert haar dochter met haar leugens. Simonne krijgt een extra job. Nancy is aangeslagen door het nieuws dat ze verneemt en ook bij Eddy worden de emoties hem even teveel. Donderdag 28 oktober 2021 - aflevering 5084

Peter heeft het moeilijk. Simonne krijgt een dagje vrijaf van Sam. De ruzie tussen Zihame en Britney loopt hoog op. Adil ziet potentieel en grijpt zijn kans. Lowie en Bob hebben grootse plannen. Karin bezorgt Silke een koekje van eigen deeg. Vrijdag 29 oktober 2021 - aflevering 5085

Waldek en Rosa zitten in een discussie verwikkeld. Dieter steekt Britney een hart onder de riem. Ilias denkt de deal van zijn leven te kunnen doen. Thilly krijgt een leuk voorstel in de schoot geworpen. Peter neemt een duidelijk standpunt in.