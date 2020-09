'Thuis': week 37 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Karin wil zich niet zomaar gewonnen geven. Ann is woedend, Robin is kwaad. Simonne krijgt een aanbieding en voor Waldek wordt het allemaal teveel. Paulien krijgt een brief. Tania valt bij Karin van de ene verbazing in de andere. Dries hoort iets verontrustends. Frank is nerveus en Jacques heeft een vraag voor Adil.

Maandag 7 september 2020 - aflevering 4841

Karin is niet van plan om zich gewonnen te geven. Lowie en Joren hebben een gesprek over Viv. Reinhilde kan een beetje troost gebruiken. Tom botst op een woedende Ann. Waldek treft een ongewenste bezoeker in de wijnshop.

Dinsdag 8 september 2020 - aflevering 4842

Het wordt Waldek allemaal teveel en hij kan zich niet langer bedwingen. Robin is kwaad op Tom. Simonne krijgt een opportuniteit in haar schoot geworpen. Waldek weet Jacques te verbazen. Karin vreest dat ze haar cliënt niet langer in de hand heeft.

Woensdag 9 september 2020 - aflevering 4843

Simonne wil Franks ongelijk bewijzen. Paulien krijgt een belangrijke brief. Lowie maakt zich zorgen over Tania. De frustraties groeien Karin boven het hoofd. Jacques lijkt de moed te hebben gevonden om Rosa aan te spreken over wat er bij hem speelt.

Donderdag 10 september 2020 - aflevering 4844

Het is een bewogen avond voor Lowie. Tania spreekt af met Karin en valt daar van de ene verbazing in de andere. Kobe en Paulien worden met hun beide voeten op de grond gezet. Dries hoort verontrustend nieuws.

Vrijdag 11 september 2020 - aflevering 4845

Ann zoekt antwoorden bij Tom. Ondertussen ontfermt Judith zich over Tania. Lowie vangt Viv en Chantal op nu ze thuis niet meer terecht kunnen. Frank is zenuwachtig. Jacques heeft een verzoek voor Adil.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.20 uur op Eén.

