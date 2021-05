'Thuis': week 19 (2021) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2021

Peter wil zijn vreugde delen met Femke, Rosa maakt zich zorgen om Kobe en Thilly brengt een fijn plan tot een goed einde. Tom is trots op Robin en Tamara en dokter Amrani hebben een eerlijk gesprek. Judith zoekt gezelschap, het pesthumeur van Lowie heeft gevolgen. Karin wrijft het er goed in bij Tom en Angèle steekt haar neus weer in andermans zaken. Nancy is verontwaardigd. Sam ontmoet Nora, Thilly zorgt voor toenadering tussen Stan en Joren.

Maandag 10 mei 2021 - aflevering 5016

Tamara vreest voor de vechtlust van Bob. Emma is in haar gat gebeten door een reactie van Viv. Peter wil zijn vreugde delen met Femke. Na een gesprek met Thilly lukt het Eddy om zich te herpakken. En dan loopt Britney langs. Rosa maakt zich toch wat zorgen over Kobe.

Dinsdag 11 mei 2021 - aflevering 5017

Femke doet Kobe een voorstel. Thilly kan alweer een fijn plan tot uitvoering brengen. Tom is trots op zijn zoon. Eerlijkheid staat voorop in een gesprek tussen Tamara en Nora. Vandaag vindt de loopwedstrijd van Britney en Zihame plaats. Peter zoekt Tom op voor advies. Woensdag 12 mei 2021 - aflevering 5018

Nora is onder de indruk van Britney. Judith zoekt gezelschap om de avond door te brengen. Femke ontvlucht Peter en kan uiteindelijk haar rust terugvinden. Het humeur van Lowie staat op onweer en dat heeft zo zijn gevolgen. Donderdag 13 mei 2021 - aflevering 5019

Het zit Tom niet helemaal mee en Karin wrijft het er dan ook nog eens extra goed in. Angèle gedraagt zich als haar nieuwsgierige zelve. De verontwaardiging van Nancy is groot als zowel Dieter als Eddy haar afvallen. Een idee van Leo kan wel eens de oplossing zijn voor Peter zijn probleem. Vrijdag 14 mei 2021 - aflevering 5020

Lowie beseft dat hij te ver is gegaan. Bob wordt verrast door Tamara. Sam leert Nora kennen. Karin maakt zich zorgen over haar zoon en zoekt hem op. Thilly redt Joren en zorgt voor een toenadering met Stan. Tim loopt langs bij Dieter. 'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!