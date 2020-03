'The Sky is the Limit': Frederik kocht Hummer van David Copperfield

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

'Hier zat het poepke van Claudia Skipper'. Dat zegt Frederik woensdag in 'The Sky is the Limit' over de Hummer die hij kocht van David Copperfield. Hij neemt met de wagen deel aan de trekkertrek meeting in Itegem.

'Tractoren, geweld, lawaai, pk’s, Anuna De Wever-proof', aldus Kempenzoon Frederik.

Romy gaat samen met haar mama op koopjesjacht, op zoek naar de perfecte vintage handtas. 'Een Chanel is een investering, die handtas kan gemakkelijk vierduizend euro kosten.'

Niels krijgt het moeilijk als hij over zijn grootvader spreekt. 'Het is moeilijk, hij heeft alles nog meegemaakt, tot 30 maart. 30 maart heb ik overal op staan, op mijn helm, overal.'

Jopi heeft een moeilijke jeugd gekend: zijn vader dronk. Op zijn vijftiende ging hij bij zijn schoonbroer wonen en daar moest hij meteen hard werken. Bij een bezoek aan de camping krijgt Jopi het moeilijk... 'Hij heeft zich jaren uit de naad gewerkt', aldus Katty.

Voor Frederik aan zijn werkdag begint, maakt hij tijd voor een bezoek aan het graf van zijn grootouders. 'Ik probeer zo veel mogelijk langs te komen en elke maand met nieuwe bloemen.'

'The Sky is the Limit', woensdag 4 maart om 20.35 uur op VIER.