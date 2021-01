Terugblik op turbulent jaar in laatste aflevering van 'Latem Leven'

In de laatste aflevering van de realityreeks 'Latem Leven' op dinsdag 12 januari blikken alle bewoners uit dit seizoen terug op het afgelopen jaar maar kijken ze ook vooruit en spreken hun dromen uit.

Valerie De Booser laat alvast een droom van haar dochter Zita in vervulling gaan: nu ze 16 is, krijgt ze extra gaatjes in haar oren. Na een turbulent jaar blikt Valerie terug en probeert ze veel meer te genieten van kleine dingen. 'Ik heb mijn les geleerd. Als je lichaam begint te reageren op je druk leven, dan besef je plots 'Dit gaat niet meer'.'

Toen de extravagante zakenman Patrick 16 jaar was, droomde hij ervan om de wereld te zien. Deze droom kwam inmiddels uit en nu wil hij de dromen van anderen waarmaken. Hij sponsort onder meer een weeshuis in Zimbabwe, kinderopvang voor kinderen wiens ouders in de fabrieken werken in India, en een school voor straatkinderen in Brazilië. Door Covid-19 zit hij nu al meer dan 4 maanden vast in Latem en dat werkt hem danig op de zenuwen.

Schrijver Oscar van den Boogaard droomt van een huis aan de Middellandse zee met een trapje naar het water. Vandaag gaat een andere droom van hem in vervulling: in Sint-Martens-Latem zijn op heel wat plaatsen spreuken van bekende schrijvers vereeuwigd. Ook Oscar kreeg die kans en zijn poëtische tekst wordt vandaag onthuld in aanwezigheid van onder meer Valerie De Booser, de Boxy broers, en Virginie Morobé en haar man David.

Oscar is heel trots: 'Het is maar iets kleins, maar het is wel voor altijd.' De Gentse hiphop-band Snelstappers die de muziek van de begingeneriek componeerde, is ook van de partij en brengt het nummer live voor de aanwezigen.

Restaurantuitbaters Maxence en Astrid hebben uitzonderlijk een dagje vrij en willen daar ten volle van genieten aan de oevers van de Leie. Het koppel runt drie succesvolle restaurants en toch twijfelt Maxence aan zijn horecadroom. Hij is soms jaloers op het leven van niet-horecamensen en zou ’s avonds op een normaal uur willen thuiskomen en een normaal gezinsleven leiden. Maar hij beseft ook dat hij zijn huidig succes nu eerst verder moet uitbouwen.

Deze aflevering is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Latem Leven', dinsdag 12 januari om 21.35 uur bij VTM 2.