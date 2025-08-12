'Telefatcs Zomer' over schuldvraag door Matthew Perry

Het vreselijke nieuws veroorzaakte wereldwijd een grote shock: Matthew Perry werd op 28 oktober 2023 dood teruggevonden in zijn jacuzzi in Los Angeles. Die namiddag had hij nog pickleball gespeeld, een soort padel.

Daarna ging hij naar huis en stuurde hij z’n assistent om boodschappen. Toen die man twee uur later terugkwam, lag Matthew levenloos in het water. 19 augustus start het proces over de dood van Perry.

De acteur bracht als Chandler Bing uit de Amerikaanse hitserie 'Friends' wereldwijd miljoenen mensen aan het lachen met zijn grappen en sarcastische opmerkingen. Maar in het echte leven vocht Matthew Perry jarenlang tegen angsten en depressies.

In zijn veelbesproken memoires 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing' vertelde Perry openhartig over zijn jarenlange strijd tegen alcoholverslaving. Iedereen dacht: hij is clean. Tot hij dood in zijn jacuzzi lag. Gestorven aan een overdosis ketamine. Zevenentwintig injecties kreeg hij in amper drie dagen. Hoe kwam hij aan zoveel ketamine?

De politie startte meteen een onderzoek. Vijf mensen zijn aangeklaagd: twee dokters, zijn persoonlijke assistent, een vroegere filmregisseur met louche connecties en een vrouwelijke drugsdealer uit het Hollywoodcircuit - bekend als de 'Ketamine Queen'. De verdachten riskeren zware straffen, van 10 jaar tot levenslang. Binnen enkele maanden krijgen ze hun vonnis.

'Telefacts Zomer', woensdag 13 augustus om 22.15 uur bij VTM en op VTM GO.