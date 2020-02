'Sturm der Liebe': week 9 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 24 februari 2020 - aflevering 3001

Jessica krijgt een schok te verwerken: het geld dat ze begraven had, is verdwenen. Fabien en Marlene proberen te bemiddelen tussen Natascha en Michael. Natascha stemt in met relatietherapie. Wanneer er een keukenkast stuk gaat bij de familie Sonnbichler, wil Joshua Hildegard helpen. Zo komt hij heel interessant nieuws te weten.

Dinsdag 25 februari 2020 - aflevering 3002

In het Fürstenhof wordt een afscheidsviering gehouden. Ondanks de tragische gebeurtenissen zijn de plooien binnen de familie Saalfeld nog lang niet gladgestreken. Natascha en Michael gaan naar hun eerste therapiesessie. De vragenlijst die ze hiervoor moeten invullen, maakt Natascha nerveus. Romy denkt dat Paul niet helemaal eerlijk is tegen haar. Eva verklapt per ongeluk vertrouwelijke informatie aan Christoph.

Woensdag 26 februari 2020 - aflevering 3003

Eva's opmerking maakt Christoph achterdochtig. Ondertussen hoort Xenia van Boris dat haar dochters Annabelle en Denise naar het Fürstenhof komen. Natascha wordt aangenaam verrast tijdens de relatietherapie. Valentina vreest dat Fabien op vakantie in Italië verliefd zal worden op iemand anders. Paul heeft spijt van zijn reactie en verontschuldigt zich bij Romy.

Donderdag 27 februari 2020 - aflevering 3004

Christoph ontdekt de waarheid over Alicia. Joshua probeert Robert te manipuleren en dat plannetje lijkt te werken. Terwijl Fabien een romantische avond voorbereidt, maakt Valentina zich zorgen. Ze vraagt raad aan Eva. Paul kan niet langer zwijgen. Romy is in de war, maar ook opgelucht.

Vrijdag 28 februari 2020 - aflevering 3005

Werner doet alsof hij Joshua niet langer wantrouwt. Hij heeft daar zo zijn redenen voor, nu de adoptievader van Joshua in Bichlheim opduikt. Michael is uitgenodigd op een verjaardagsfeest in Italië. Omdat Natascha geen vakantie kan krijgen, gaat ze ervan uit dat Michael ook niet zal gaan. Maar hij wil toch gaan. Denise en Annabelle, de dochters van Xenia en Christoph, komen aan in het Fürstenhof.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!