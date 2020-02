'Sturm der Liebe': week 7 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 10 februari 2020 - aflevering 2991

Xenia en Michael willen gaan wandelen, maar Natascha dreigt stokken in de wielen te steken. Xenia bedenkt een oplossing. Christoph kan niet anders dan akkoord gaan met het voorstel van Boris. Zijn triomf is echter van korte duur. Hildegard en Jessica zijn het erover eens dat er voor het nieuwe bier een nieuwe reclamecampagne bedacht moet worden. Alfons ziet dat anders.

Dinsdag 11 februari 2020 - aflevering 2992

Xenia doet Michael de problemen met Natascha vergeten. Tijdens de video-opnames voor de verkiezing tot bierprins ziet Michael haar plots met andere ogen. De situatie tussen Christoph en Boris escaleert. Om zich van Boris te ontdoen, vraagt Christoph opnieuw hulp aan Schulz. Paul ontdekt dat Joe een bedrieger is en vraagt hem om het Fürstenhof te verlaten.

Woensdag 12 februari 2020 - aflevering 2993

Christoph deinst voor niets terug en is vastberaden zijn doel te bereiken. Hij schakelt André in. Wanneer ze haar baby voor het eerst voelt bewegen, is Jessica zeker dat ze de juiste beslissing genomen heeft. Ze kijkt ernaar uit om moeder te worden. Paul en Boris hebben allebei zo hun problemen. Er komen heel wat inschrijvingen binnen voor de verkiezing tot bierprins.

Donderdag 13 februari 2020 - aflevering 2994

Na een ruzie met haar ouders ontdekt Valentina eindelijk het langbewaarde geheim van Werner. Romy is in de war wanneer ze merkt hoe bekommerd Paul is om Jessica. Is er meer aan de hand tussen hen? Na de mislukte intriges van Christoph beseft André dat hij zijn leven moet beteren. Joshua Winter duikt onverwacht op in het Fürstenhof.

Vrijdag 14 februari 2020 - aflevering 2995

Hoewel ze haar bedenkingen heeft, stemt Alicia toch in met het plan van Viktor. Natascha keert bijna terug uit vakantie. Xenia is bang dat ze contact zal zoeken met Michael. Kan Valentina Joshua echt vertrouwen? Paul zweert Romy dat hij alleen in haar geïnteresseerd is en hij annuleert meteen zijn deelname aan de verkiezing. Romy beseft dat ze te jaloers gereageerd heeft en probeert het goed te maken.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!