'Sturm der Liebe': week 49 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 30 november 2020 - aflevering 3201

Michael krijgt in de uitzending telefoon van Fabien, maar denkt dat het een grap is. Fabien verkeert echter in een levensbedreigende situatie. Eva krijgt een uitnodiging voor de presentatie van het kookboek dat ze een tijd geleden voor Robert illustreerde en dat maakt haar weemoedig. Denise is geschokt wanneer ze hoort dat haar verzekering niet wil uitbetalen omdat er geen sporen van inbraak zijn. Joshua wil haar helpen, maar krijgt zelf ook geen lening. Tenslotte biedt Elmar haar aan om te helpen. André wil meedoen aan de wedstrijd, maar hij heeft geen danspartner.

Dinsdag 1 december 2020 - aflevering 3202

Eva en Robert bespreken een idee voor de presentatie van hun kookboek. Komt het terug goed tussen hen? Denise is aangedaan door de hulp van Elmar. Wanneer Christoph terugkeert uit Thailand, is Elmar in paniek. Bela neemt zijn lot in eigen handen en solliciteert voor een stageplaats aan bij het Top Comfort Hotel in Bangkok.

Woensdag 2 december 2020 - aflevering 3203

Robert begrijpt het gedrag van Eva niet. Annabelle smeedt een plan tegen Denise. Jessica probeert meer bij Luna te zijn. Alfons wil Hildegard verrassen met een zelfgeschreven gedicht. Eva is erg gespannen en Robert denkt dat dit komt door de terugkeer van Christoph. Denise ontdekt waarom Elmar bang is van Christoph. Lucy past op Luna en daar maakt Jessica misbruik van.

Donderdag 3 december 2020 - aflevering 3204

Jessica mist Luna en bedenkt een gewaagd plan om haar terug te krijgen. Denise wil Elmar helpen. Robert begrijpt Eva niet. Alfons probeert een gedicht te schrijven, maar dat is geen groot succes. Denise vraagt Christoph om de beschuldigingen tegenover Elmar te laten vallen, maar hij begrijpt niet waarover ze het heeft. Eva en Robert beleven een ontspannen avond op de boekpresentatie. Lucy wil solliciteren bij het Fürstenhof.

Vrijdag 4 december 2020 - aflevering 3205

Jessica's plannen om Luna te ontvoeren, krijgen steeds meer vorm. Paul is zich van geen kwaad bewust. Valentina merkt dat haar ouders zich nog steeds niet verzoend hebben en ze plant een romantische verrassing.

