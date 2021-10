'Sturm der Liebe': week 40 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 4 oktober 2021 - aflevering 3421

Steffen komt Amelie tegen. Ze is duidelijk ongelukkig en hij vraagt haar of alles in orde is. Ze vertelt hem dat ze denkt dat Tim en Franzi een relatie hebben. Christoph waarschuwt Karl voor Ariane. Paul en Michelle willen Lucy helpen bij het uitdelen van flyers. Alfons vertelt Hildegard over een opmerking die Werner maakte over Vanessa en Robert. Hildegard spreekt Vanessa hierover aan en ze kan niet anders dan toegeven dat het de waarheid is.

Dinsdag 5 oktober 2021 - aflevering 3422

Ariane wil af van Alfons, ze vindt dat hij niet past bij het imago van het Fürstenhof. Steffen wil niet geloven dat Franzi en Tim iets hebben, maar maakt zich toch ook wel zorgen. Werner huurt Lucy en Bela in om een kinderverjaardagsfeestje te organiseren in het Fürstenhof. Ze gaan de uitdaging aan en werken erg goed samen. Linda zet een stap naar Dirk en wil hem opnieuw helpen met zijn revalidatie.

Woensdag 6 oktober 2021 - aflevering 3423

Franzi is geschokt wanneer Steffen haar van overspel beschuldigt. Onder invloed van zijn vader neemt Steffen een besluit. Alfons denkt dat hij zijn job niet meer aankan en wil ontslag nemen. Ariane stuurt hem meteen naar huis, maar Alfons kan niet wennen aan de nieuwe situatie. Paul nodigt Michelle bij hem thuis uit voor een etentje, zogezegd met enkele collega's, maar er komt niemand anders opdagen. Al snel heeft Michelle door wat Paul van plan is.

Donderdag 7 oktober 2021 - aflevering 3424

De proeverij in een biologische supermarkt loopt uit op een fiasco: de cider is veel te zoet en een potentiële klant loopt weg. Bela vindt dat het tijd is om een trouwdatum vast te leggen. Lucy gaat akkoord, maar ze is helemaal niet zo enthousiast. Bela snapt niet wat er aan de hand is. Alfons is niet blij met het feit dat hij nu met pensioen is. Intussen gaan Robert en Werner een weddenschap aan. Christoph reist naar Thailand om meer informatie in te winnen over Karl.

Vrijdag 8 oktober 2021 - aflevering 3425

Lucy vecht tegen haar gevoelens voor Paul en stelt Bela voor om veel sneller te trouwen. Bela snapt er niets meer van en begint te twijfelen aan Lucy's liefde voor hem. Hij maakt haar duidelijk dat hij geen tweede keuze wil zijn. Franzi weet niet meer wie ze moet geloven: Tim of Steffen. Ariane hoort dat Christoph naar Thailand gaat en wil vermijden dat hij daar meer te weten zal komen over Karl en het hotel. Alfons verrast Hildegard met een zelfgekookte maaltijd, maar hij heeft ook veel rommel gemaakt in de keuken.

