'Sturm der Liebe': week 4 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 20 januari 2020 - aflevering 2976

Romy denkt dat Paul met Vivian, de ex-vriendin van Boris, heeft geflirt. Teleurgesteld wijst ze hem vervolgens af, maar Paul geeft niet op. Viktor zoekt iets om tegen Christoph te kunnen gebruiken. Jessica helpt Alfons met de mislukte taart voor Fabien. Magda denkt dat André haar wil vergiftigen. Christoph snapt niet waarom Boris niet met Vivian naar Thailand wil.

Dinsdag 21 januari 2020 - aflevering 2977

De 18e verjaardag van Fabien brengt Michael en Natascha weer dichter bij elkaar. Wanneer Xenia dit merkt, bedenkt ze meteen een nieuwe plan. Viktor vraagt haar bovendien om hem te helpen bewijsmateriaal te vinden tegen Christoph. Christoph heeft intussen opnieuw hoop op een verzoening tussen hem en Alicia. Paul wil de avond met Romy doorbrengen. André is zeker dat hij zijn job als chef-kok zal terugkrijgen, maar dat is buiten Robert gerekend.

Woensdag 22 januari 2020 - aflevering 2978

Robert is wanhopig op zoek naar hulp en is verbaasd wanneer er plots een oude vriend voor hem staat. Alicia neemt een groot risico. Wanneer voormalig tenniscoach Jochen Möller terugkomt naar het Fürstenhof, heeft Natascha een idee hoe ze Michael terug voor zich kan winnen. Bij haar terugkeer uit Wenen staat Tina voor een grote uitdaging in de keuken van het hotel. Hildegard en Alfons krijgen goed nieuws.

Donderdag 23 januari 2020 - aflevering 2979

Robert en Werner staan onder financiële druk, wat tot heel wat ruzie leidt. En dat loopt danig uit de hand. Michael heeft het spelletje van Natascha door en wil hier niets mee te maken hebben. Maar dan krijgt hij de kans om de rollen om te keren. Alicia is blij dat Paul eindelijk zijn geluk gevonden heeft.

Vrijdag 24 januari 2020 - aflevering 2980

Alicia en Viktor willen de Sonnbichlers helpen, maar Jessica steekt stokken in de wielen. Fabien heeft hulp van zijn vader nodig. Om er voor zijn zoon te kunnen zijn, geeft Michael het spelletje met Natascha op. Hoewel het geheim van Boris aan het licht dreigt te komen, wil hij zijn broer toch niet de waarheid vertellen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!