'Sturm der Liebe': week 34 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 23 augustus 2021 - aflevering 3391

Christoph krijgt de kans om een deal te sluiten met de officier van justitie en zo aan een gevangenisstraf te ontsnappen. Iemand in het Fürstenhof is daar niet blij mee en saboteert de auto van Christoph zodat hij te laat komt op zijn afspraak en toch berecht wordt. Bela is gekwetst door de woorden van Lucy, maar hij geeft niet op. Hij wil bewijzen dat hij beter is dan Paul. Franzi en Steffen moeten een deadline halen. Steffen schakelt hulp in.

Dinsdag 24 augustus 2021 - aflevering 3392

Steffen hoort dat Dirk graag therapie met paarden wil volgen en hij gaat langs bij Tim om zich te informeren. Maar al gauw krijgen ze ruzie. Linda zegt tegen Christoph dat ze Ariane niet vertrouwt. Werner maakt zich zorgen om Robert die niemand wil zien. Bela overdrijft met zijn dieet en heeft constant honger. Lucy maakt zich zorgen en probeert hem duidelijk te maken dat hij zich niet moet bewijzen.

Woensdag 25 augustus 2021 - aflevering 3393

Ariane voelt zich vernederd wanneer ze merkt dat Christoph haar niet vertrouwt en haar bespioneert. Ze vraagt zich af waarom ze nog bij hem zou blijven en dat raakt Christoph, waarop hij haar spontaan ten huwelijk vraagt. Robert liegt tegen Valentina en doet alsof alles in orde is. Franzi zoekt Tim op om te checken hoe het met Nero gaat. Bela worstelt met zijn dieet.

Donderdag 26 augustus 2021 - aflevering 3394

Valentina is boos op Werner en Robert omdat ze haar de waarheid niet willen vertellen. Natascha vertrekt naar Hamburg voor de operatie. Michael blijft thuis, maar krijgt dan plots bezoek van Fabien. Christoph is in de wolken omdat Ariane met hem wil trouwen, maar dan krijgt hij ook slecht nieuws. Vanessa is helemaal niet blij wanneer haar voormalige trainer en manager plots opduikt in het Fürstenhof.

Vrijdag 27 augustus 2021 - aflevering 3395

Robert geeft Valentina een uitleg over het gesprek dat ze heeft opgevangen. Bela gaat helemaal op in zijn voorbereidingen voor de loopwedstrijd. Hij wil zo snel mogelijk slank en fit zijn. Wanneer André merkt dat Bela eetlustremmers heeft besteld, probeert hij met hem te praten. Michael wil Natascha verrassen met een Marokkaanse maaltijd wanneer ze terugkomt uit Hamburg. Hij vraagt hulp aan André.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!