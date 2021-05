'Sturm der Liebe': week 19 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 10 mei 2021 - aflevering 3316

De mysterieuze dood van Romy laat Michael niet los. Hij besluit Paul in te lichten over zijn vermoedens. Linda maakt zich zorgen over Dirk en Christoph. Plots herinnert ze zich de leegstaande villa die Dirk haar liet zien en samen met André haast ze zich ernaar toe. Wanneer Nadja ontdekt dat het niet goed gaat tussen Tim en Franzi, besluit ze nog wat langer in het Fürstenhof te blijven.

Dinsdag 11 mei 2021 - aflevering 3317

Paul wil Michael niet geloven en is geschokt wanneer hij voorstelt om het lichaam van Romy op te graven. Natascha vertelt Michael dat Annabelle een tijd geleden haar kruidenboek geleend heeft. Linda maakt zich zorgen over Dirk en dat zint André helemaal niet. Franzi beseft dat niets twee mensen zo bindt als een kind. Nadja probeert intussen Tims aandacht te trekken.

Woensdag 12 mei 2021 - aflevering 3318

Nadja is tevreden wanneer ze Franzi en Tim opnieuw ruzie ziet maken. Ze probeert Tim te verleiden en hij laat zich meeslepen. Toch beseft hij dat hij alleen van Franzi houdt. Linda is verrast door het voorstel van André, maar wijst hem af. Annabelle voelt zich in het nauw gedreven wanneer ze hoort dat het lichaam van Romy opgegraven zal worden. Eva probeert de Sonnbichlers te helpen en zegt dat ze gratis in het Fürstenhof mogen verblijven.

Donderdag 13 mei 2021 - aflevering 3319

Annabelle is bang en boekt een enkel ticket naar Buenos Aires, maar ze mist haar vlucht. Intussen krijgt Michael de resultaten van de autopsie. Franzi kan niet geloven dat Tim weer voor Nadja gevallen is. Tim probeert wanhopig met haar te praten. De Sonnbichlers zijn geschokt. Wanneer ze `s morgens wakker worden, staat hun caravan niet meer voor hun huis, maar in het midden van een weide.

Vrijdag 14 mei 2021 - aflevering 3320

Michael kan niet geloven dat de autopsie niet het verwachte resultaat heeft opgeleverd. Paul heeft het er moeilijk mee en maakt Michael verwijten. Annabelle haalt opgelucht adem, maar dan herinnert Christoph zich plots wat Annabelle hem bekend heeft in het ziekenhuis, toen hij in een coma lag. Wanhopig proberen Alfons en Hildegard de wildernis te ontvluchten. Nadja is boos omdat Tim geen aandacht heeft voor haar.

