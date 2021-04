'Sturm der Liebe': week 15 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 12 april 2021 - aflevering 3296

Michael geraakt maar niet van zijn verslaving af. Natascha beseft dat hij al die tijd tegen haar gelogen heeft en gaat de confrontatie aan. Jessica en Henry verloven zich en willen zo snel mogelijk trouwen. Nadja wil Tim helpen. Ze probeert te bemiddelen tussen hem en Christoph. André loopt een blessure op door de schuld van Michael. Toch wil hij met Linda naar Salzburg vertrekken.

Dinsdag 13 april 2021 - aflevering 3297

Annabelle begint met Paul te flirten, maar hij weet zich professioneel te gedragen. Franzi vindt het moeilijk om boos te blijven op Tim, maar ze kan hem ook niet vergeven. Nadja biedt een luisterend oor aan. Hildegard komt terug uit Lübeck en heeft een speciaal familiestuk bij: een viool. Linda en André stellen hun reis naar Salzburg uit omdat André pijn heeft aan zijn ribben.

Woensdag 14 april 2021 - aflevering 3298

Annabelle ziet in haar oom Dirk een bondgenoot tegen Christoph en vraagt hem naar het Fürstenhof te komen. Eva en Robert zijn op de hoogte van de verslaving van Michael. Tim zoekt toenadering tot Franzi, maar ze wijst hem af. Jessica bekent aan Hildegard dat ze per ongeluk de strijkstok van haar viool beschadigd heeft. Hildegard beseft dat ze Alfons ten onrechte beschuldigd heeft.

Donderdag 15 april 2021 - aflevering 3299

Bela schrijft namens Tim een liefdesgedicht voor Franzi. Franzi is niet onder de indruk en maakt duidelijk dat Tim haar met rust moet laten. Nadat Lucy openlijk haar mening heeft gezegd tegen Annabelle, gaat Annabelle klagen bij Christoph. Hij vraagt Lucy, tegen zijn zin, om haar excuses aan te bieden. Dirk maakt Annabelle duidelijk dat hij wraak wil nemen op Christoph én dat hij Linda terug voor zich wil winnen. Henry wil voor de kerk trouwen, maar dat ziet Jessica niet zitten.

Vrijdag 16 april 2021 - aflevering 3300

Franzi is toch ontroerd door het gedicht van Tim, ook al weet ze dat hij het niet zelf schreef. Ze besluit met hem te gaan praten, maar dan ontstaat er een misverstand. Linda is verrast wanneer haar man avances maakt en vraagt hem om haar met rust te laten. Henry en Jessica raken het niet eens over wat ze zullen dragen op hun bruiloft.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

