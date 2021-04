'Sturm der Liebe': week 14 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 5 april 2021 - aflevering 3291

Nadja vertelt Tim dat ze het ernstig meent met hem. Tim voelt zich schuldig en stelt haar voor om in het Fürstenhof te blijven. Wanneer Franzi dit ontdekt, is ze niet blij. Christoph ontdekt dat Annabelle een andere voogd heeft en maakt zich grote zorgen. Kan hij voorkomen dat ze ontsnapt? Michael geeft aan Natascha toe dat hij verslaafd is aan pillen. Jessica is blij dat Paul overweegt om naar München te gaan.

Dinsdag 6 april 2021 - aflevering 3292

Christoph, Werner en Robert zijn geschokt dat Annabelle is vrijgelaten uit de psychiatrie. Aangezien ze aandeelhouder is van het Fürstenhof, zullen ze bovendien moeten samenwerken met haar. Robert en Christoph bedenken een plan. Tim praat met Nadja en probeert haar te overtuigen om te vertrekken. Henry en Paul confronteren Jessica met haar manipulatief gedrag.

Woensdag 7 april 2021 - aflevering 3293

Christoph is ervan overtuigd dat Annabelle dokter Borg heeft omgekocht en zo de psychiatrie kon verlaten. Bela hoort Annabelle telefoneren en besluit haar te volgen. Tim geeft toe dat Nadja op het Fürstenhof verblijft. Franzi is daar niet blij mee, maar aanvaardt de situatie. André nodigt Linda uit voor een date.

Donderdag 8 april 2021 - aflevering 3294

Annabelle lijkt de situatie in de hand te hebben, en Christoph is daar niet over te spreken. Toch kan hij niet anders dan voor Annabelle stemmen tijdens de aandeelhoudersvergadering. André en Linda brengen samen de nacht door, maar 's ochtends is Linda verdwenen. Henry bereidt de verhuis naar München voor.

Vrijdag 9 april 2021 - aflevering 3295

Henry verneemt van Alfons dat Jessica op een huwelijksaanzoek wacht. Hij besluit zijn kans te wagen, maar dan gebeurt er iets onverwacht. Franzi is geschokt wanneer ze ontdekt wat Tim gedaan heeft. Tim probeert zich wanhopig te verzoenen met haar, hij wil zelfs de fruitboerderij teruggeven. Paul verzekert Lucy dat hij op een professionele manier met Annabelle kan omgaan, maar ze vertrouwt het niet.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

