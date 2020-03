'Sturm der Liebe': week 12 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 16 maart 2020 - aflevering 3016

Alicia en Victor gaan bijna trouwen, maar ze worden opnieuw met hindernissen geconfronteerd. Met Henning aan haar zijde voelt Xenia zich voorlopig veilig, maar is dat wel zo? Romy gaat naar het schoonheidssalon van Jessica. Wanneer ze allergisch reageert op een product vermoedt Romy dat er kwaad opzet in het spel is.

Dinsdag 17 maart 2020 - aflevering 3017

Romy vangt het bruidsboeket op de bruiloft van Alicia en Viktor. Voor Boris en Tobias is dit duidelijk een teken: Paul moet haar ten huwelijk vragen. Alicia en Viktor genieten van hun dag en Viktor heeft een verrassing voor zijn bruid. Denise brengt de bruidstaart naar het feest en moet Joshua om hulp vragen. Robert en Eva proberen de leugens van Henning bloot te leggen.

Woensdag 18 maart 2020 - aflevering 3018

Henning ontdekt dat de waardevolle sieraden binnenkort worden geveild in het hotel. Hij probeert de beveiligingsplannen te bemachtigen, maar wordt betrapt. Robert gaat de confrontatie aan met Joshua, maar die doet een schokkende bekentenis. Paul en Romy maken zich zorgen over hun toekomst. Jessica probeert tussen hen te komen staan.

Donderdag 19 maart 2020 - aflevering 3019

Denise krijgt verrassend nieuws te horen over Joshua en Valentina. Henning gaat door met zijn plan, maar dat blijft niet onopgemerkt. Jessica probeert te voorkomen dat Paul tot bij Romy geraakt. Alicia en Viktor staan op het punt te vertrekken, maar er is een probleem met Typhoon en Cassie, waardoor ze hun plannen moeten wijzigen.

Vrijdag 20 maart 2020 - aflevering 3020

De situatie tussen Joshua en Henning escaleert. Intussen wordt alles in gereedheid gebracht voor de veiling in het hotel. Tobias doet een verontrustende ontdekking en probeert het ergste te voorkomen. Michael keert terug uit Italië en zowel hij en Natascha merken op dat ze elkaar hard gemist hebben. Romy en Paul hebben op korte termijn veel geld nodig.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!