Stijn Van de Voorde en Thibault Christiaensen maken muzikale roadtrip langs 70 jaar rock-'n-roll

Foto: © Studio Brussel/VRT NU 2020

In 'Rock 'n' Roll High School' trekken Stijn Van de Voorde en Thibault Christiaensen op muzikale roadtrip door Amerika. Van de Sun Studios in Memphis, de plaats waar in 1950 rock-'n-roll werd geboren, door de Amerikaanse midwest naar Detroit.

Onderweg houden ze halt bij de interessantste muzikale plekken uit 70 jaar rock-'n-roll. Het resultaat is een nieuwe driedelige videoreeks over historische gebeurtenissen uit de rockgeschiedenis en het verhaal achter muzikale helden zoals Elvis Presley, Johnny Cash, The Black Keys en Dave Grohl.

Aflevering 1: Van Elvis tot Kings of Leon

Stijn en Thibault starten hun muzikale roadtrip aan de Sun Studios in Memphis, de plaats waar 70 jaar geleden rock-'n-roll werd geboren. Ze bezoeken er ook het landgoed van Elvis Presley, Graceland, en rijden via een mysterieus kruispunt naar Nutbush, waar Tina Turner opgroeide. In Nashville ontdekken ze de wereld van Kings of Leon en bepaalt een weddenschap wie voor de lokale bevolking moet optreden.

Aflevering 2: Van Johnny Cash tot The Black Keys

Nashville staat synoniem met Johnny Cash, hoewel hij er nooit woonde. In Hendersonville lopen Stijn en Thibault een dochter van Cash tegen het lijf. De staat Kentucky herbergt de grootste baseballknuppel ter wereld en vormt de achtergrond van een van Stijns favoriete films. In Canton zien ze het gigantische contrast tussen local Marilyn Manson en de amish community, om vervolgens in rubberstadje Akron te ontdekken wat The Black Keys tot The Black Keys maakt.

Aflevering 3: Van Dave Grohl tot Jack White

Dave Grohl kreeg in zijn geboortedorp Warren een ietwat schrale steeg naar zich genoemd. Van daaruit zetten Stijn en Thibault hun trip verder richting Cleveland, stad van de Rock & Roll Hall of Fame en Nine Inch Nails. Via Ann Arbor, de vroegere thuishaven van Iggy Pop en The Stooges, gaat het richting het Detroit van Jack White.

Nieuwe afleveringen van 'Rock 'n' Roll High School', vanaf maandag 10 februari op VRT NU.