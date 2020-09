Snelheidsduivels en geïrriteerde chauffeurs in eerste aflevering van 'Alloo bij de Wegpolitie'

Snelheidsduivels en ge´rriteerde chauffeurs in eerste aflevering van 'Alloo bij de Wegpolitie'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Met gemiddeld 713.000 kijkers en 34.7% marktaandeel voor het vorige seizoen (VVA 18-54) blijft het de kijkers duidelijk boeien wat er op de Vlaamse autosnelwegen gebeurt.

Dus zet Luk Alloo zich vanaf donderdag 3 september opnieuw op de achterbank bij een tiental agenten van de Federale Wegpolitie in de politiezones Antwerpen en Turnhout in een nieuw seizoen van 'Alloo bij de Wegpolitie'. Luk volgde maandenlang dag en nacht de politieteams tijdens hun werkuren. Alcoholcontroles, snelheidsduivels, flitsacties en foutparkeerders: niets is zijn camera’s ontgaan.

Over alle seizoenen van 'Alloo bij de Wegpolitie' heen, reed Luk Alloo al meer dan 140.000 km over de snelwegen en zag hij de agenten meer dan 2.200 interventies uitvoeren, goed voor 365 dagen - één vol jaar - in een politiewagen.

'Na al die jaren blijft het een kick geven om het reilen en zeilen van de wegpolitie te volgen. Hoe vaker je met de teams meerijdt, hoe meer je beseft dat de politieagenten halve psychologen zijn. Ze blijven rustig bij chauffeurs met een lage irritatiedrempel en gaan empatisch om met verkeersslachtoffers. Ook opmerkelijk is dat iedereen graag een praatje maakt', aldus Luk Alloo.

'Vader Abraham' met 160 km/h op de teller in eerste aflevering

In de eerste aflevering van 'Alloo bij de Wegpolitie' krijgt Luk Alloo te maken met snelheidsduivels en geïrriteerde chauffeurs. Zo zetten agenten Francis en Yves een Engelsman aan de kant die bijna 200 km/h reed op de autosnelweg. 'Ik dacht dat ik 120 miles mocht rijden', zegt de zichtbaar geërgerde chauffeur die maar de helft van de boete wil betalen. Agenten Yann en Yves houden dan weer een man tegen op de E34 die 160 km/h rijdt. 'Ik zeg hem al een half uur dat hij trager moet rijden', reageert zijn vrouw.

Agenten Yann en Kevin krijgen een oproep binnen van een ongeval met drie voertuigen en reppen zich naar de plaats van het onheil. 'Op het Europees aanrijdingsformulier staat niet voor niets 'wees hoffelijk', 'blijf kalm' en 'word vooral niet boos'', vertelt Yann. Buschauffeur Eddy vergat dan weer zijn gordel aan te doen en krijgt daarvoor een boete van 116 euro van agenten Gino en Griet op de parking van de Carré. 'Het is de allereerste keer dat dit gebeurt', aldus Eddy. En truckchauffeur Patrick heeft zijn lading niet goed bevestigd en riskeert om meer dan 1.000 euro te betalen.

Wie een aflevering van 'Alloo bij de Wegpolitie' gemist heeft kan deze herbekijken op VTM GO.

'Alloo bij de Wegpolitie', vanaf donderdag 3 september om 21.45 uur bij VTM.