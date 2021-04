Snel integratieproces en bezoek van broer Maarten voor de familie Coppens

Vorige week zagen bijna 900.000 kijkers (live+uitgesteld) met marktaandelen van 37,4% op VVA18-54 en zelfs 43% op VVA18-44 het gezin Coppens samen met mama Agnes arriveren in Zweden.

Ze huren er voorlopig een gemeubeld huis tot ze hun eigen stek hebben gevonden. Na de hectiek van de verhuis is het nu eindelijk tijd voor dat grote Zweedse avontuur. In aflevering 3 op maandag 19 april om 20.40 uur bij VTM krijgen ze ook al meteen bezoek uit België. Oudste broer Maarten is hen achterna gereisd met het vliegtuig en staat na de eerste nacht slapen al op de drempel.

De planning op die eerste dag in Zweden is al meteen onverwacht strak. Staf: 'Alle Zweedse schaatscoaches zijn ziek en ze hebben aan Monique gevraagd of ze vandaag al les kan geven.' 'Meent gij dat', roept Maarten uit. 'Ge zijt hier één dag? Tja, het leven gaat gewoon door zoals in België. Elke keer als ik jullie daar zag, was het ook 'we moeten nu naar de ijsbaan'.'

Schaatsen is alles voor het gezin Coppens. Monique werd drie keer Nederlands kampioen kunstschaatsen en nam deel aan verschillende EK's en WK's. En ook Beau en Nora hebben de microbe en het talent met de paplepel meegekregen. 'Ik had niet verwacht dat het allemaal zo snel zou gaan', geeft Monique toe. Met een bang hart betreedt ze de ijsbaan om haar nieuwe, Zweedse leerlingen te gaan begroeten.

Mama Agnes en zonen Maarten en Staf kijken trots toe vanuit de tribune. 'Dat is eigenlijk wel direct een puzzelstukje dat juist valt he', bedenkt Maarten. 'Dat moét juist vallen', verbetert Staf. 'Als dat niet juist valt, dan zitten we echt in de… De schaatssport opgeven, dat zit er echt niet in hoor. Ik zou het Monique en de kinderen voor geen geld van de wereld willen ontnemen.'

Wanneer de broers later samen op het Stora Bör meer dobberen in een kano, hengelt Staf toch vooral naar de goedkeuring van zijn grote broer. Maarten wil beter begrijpen waarom Staf die stap samen met zijn gezin heeft gezet: 'Is het voor u geen vlucht? Is er iets anders? In België? Want om uw leven zo drastisch om te gooien? Ik vind dat nog altijd een beetje moeilijk te vatten.' 'Misschien wel', redeneert Staf. 'Er is één ding waar ik bang voor ben en dat is de routine. Van zodra er routine in uw leven komt zonder nog een avontuurlijk doel, dan word ik bang en daar vlucht ik dan van weg.'

De komende dagen en weken ook zeker geen routine voor Beau en Nora. Zij gaan binnenkort terug naar school, maar vanaf nu in het Zweeds. Het eerste bezoekje aan het gezellig schooltje, midden in het groen is al meteen veelbelovend. Beau: 'Ik heb er opeens mega veel zin in.' Maar aan de vooravond van die eerste schooldag moet dat enthousiasme toch wijken voor veel vragen en twijfels, vooral bij Nora. Met een grote portie peptalk legt Staf zijn wat onzekere dochter te slapen.

