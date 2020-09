Siska Schoeters en Tomas De Soete & Aster Nzeyimana en Lize Feryn gillen het uit in de 'Code van Coppens'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Ondertussen zagen al gemiddeld 626.000 VTM-kijkers hoe K3 sneller ontsnapte uit het labo van dokters Coppens dan De Romeo's in de eerste aflevering van 'Code van Coppens', goed voor 34.8% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Nu zondag 13 september doen Staf en Mathias Coppens de koppels Siska Schoeters & Tomas De Soete en Aster Nzeyimana & Lize Feryn een avondje in een luxehotel cadeau. Klinkt gezellig, maar niets is minder waar. 'De verdieping die we voor hen hebben afgehuurd is de dertiende. En het probleem is: iedereen die daar de laatste dertig jaar is binnengegaan, is daar nooit meer levend buiten geraakt. De bedoeling is wel dat onze koppels er heelhuids uitkomen', vertellen Staf en Mathias al lachend.

Bij de koppels is de spanning te snijden. 'We zijn heel goed samen, dat zeg ik altijd tegen iedereen. Maar we willen ook heel graag winnen. Dus we moeten ervoor zorgen dat we wel nog altijd samen zijn na de uitzending', lacht Aster. Tomas heeft zich dan weer fysiek voorbereid: 'Ik vind het heel spannend. Ik ben vanmorgen drie keer door mijn knieën gegaan voor als ik ergens door moet kruipen. (lacht)'

'Vijf jaar van mijn leven kwijt'

Om in de hotelkamer te komen, moeten Siska Schoeters & Tomas De Soete en Aster Nzeyimana & Lize Feryn eerst uit een lift zien te geraken, die ook echt blijkt te werken. Of toch niet voor lang… Eenmaal aangekomen op de dertiende verdieping, doet de haunted hotelkamer zijn naam alle eer aan. De duo's gillen het meermaals uit: 'Vijf jaar van mijn leven kwijt', zucht Siska. Zeker wanneer ze de bloederige boodschap 'als je denkt dat je alleen bent, dan heb je het mis' zien: 'Oh nee! Er gaat hier sowieso iemand zitten', roept Aster. Wanneer er een glasraampje gebroken moet worden en één van de twee een donkere gang in moet, wordt al snel duidelijk dat Lize haar mannetje kan staan.

Maar dé hamvraag blijft: wie ontsnapt het snelst uit het hotel en kraakt zo de 'Code van Coppens'?

'Code van Coppens', zondag 13 september om 19.55 uur bij VTM. De afleveringen van 'Code van Coppens' zijn steeds te herbekijken op VTM GO.