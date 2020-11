Sergio Herman en Marcelo Ballardin ontdekken nieuwe menu's van overblijvende duo's

Tijdens een lange service, met dubbel zoveel klanten en een nieuw menu, krijgen de duo's van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' op donderdag 5 november om 20.40 uur het bezoek van chefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin.

De duo's weten op voorhand niet wie de chefs straks als eerste op de rooster zullen leggen en de zenuwen staan strak gespannen.

In Hasselt scoorden Pino en Claudia met hun nieuw, traditioneel Italiaans menu 7,7 punten. Hun mise en place verloopt zeer vlot, maar op het laatste moment merken ze dat ze drie kerstomaatjes tekort komen voor hun hoofdgerecht. Dat resulteert in een moeilijke wiskundige berekening om vooralsnog alle borden van voldoende tomaatjes te voorzien… 'Pinocchio' staat als eerst te bezoeken restaurant op het programma van Sergio en Marcelo. Het nieuwe menu wordt alvast met veel enthousiasme onthaald door beide chefs. Na het voorgerecht heeft Sergio zijn mening klaar, maar polst toch ook even naar de mening van de andere gasten. Krijgt hij bevestiging van zijn oordeel? Of denken zij er anders over?

In Mechelen beginnen Ayse en Lorenzo vol vertrouwen aan hun dag. De gasten beloonden hun vorige service met een score van 7,8 punten. 'Dat werkt super motiverend, het is wat extra brandhout dat in je motortje wordt gesmeten', aldus Lorenzo. Maar al snel raakt hij door vermoeidheid de focus wat kwijt en dat resulteert in het mislukken van de saus voor het hoofdgerecht. Kan hij dit tijdens de drukke service nog rechttrekken? Ook zij krijgen Marcelo en Sergio op bezoek. De chefs hebben zicht op alle voorbereidingen en Sergio merkt iets dat hem zorgen baart: 'Zijn dat druiven? Oei, oei, oei… Ik hou m’n hartje vast. Dat is écht wel back in time, wanneer de Griekse goden nog leefden.'

In Oostende behaalden Yasmina en Deborah eveneens 7,8 punten. Een goed cijfer dat hen vertrouwen geeft, maar ze blijven de lat hoog leggen. Het voor- en hoofdgerecht werd zeer goed bevonden door de gasten, maar bij het dessert viel meermaals het woord 'speciaal' en dat hoort Deborah niet zo graag: 'In mijn hoofd klinkt het woord 'speciaal' echt negatief. Dat is een mooie verwoording om te zeggen 'ik vind het eigenlijk niet zo lekker'.' Tussen hun gasten zijn er echte carnivoren aanwezig. Zullen zij vlees of vis missen in het menu? Of net niet? De tweelingzussen krijgen volgende week Sergio en Marcelo op bezoek.

Na hun bezoek aan de drie restaurants bepalen de chefs op donderdag 12 november welk duo rechtstreeks naar de finale gaat en dus kans maakt op de 50.000 euro.

