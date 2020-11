'Seks naast een politiebureau, veiliger kan niet': 'Alloo bij de Wegpolitie' betrapt vrijend koppeltje

Donderdag 12 november zien de VTM-kijkers een opmerkelijke oproep voor agenten Yann en Kevin binnenkomen in 'Alloo bij de Wegpolitie'. Het gaat over twee verdachte voertuigen aan de politiepost in Turnhout.

'Dit is een weggetje met veel bomen dat door niemand gebruikt wordt en ze liggen op de achterbank, als je begrijpt wat ik bedoel', vertelt Yann wanneer ze ter plaatse zijn. 'Daarvoor zijn er dus slaapkamers en hotels uitgevonden. Het is niet de bedoeling om het op een openbaar domein te doen en zeker niet naast een politiekazerne.' Al kan er ook een lach vanaf: 'Seks naast een politiebureau, veiliger kan eigenlijk niet.' De vorige aflevering van 'Alloo bij de Wegpolitie' werd ondertussen bekeken door 620.000 kijkers, goed voor 26% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Agenten Dimitri en Gino zien iets merkwaardig wanneer ze een voertuig voorbij rijden op de E313: 'Die was volgens mij een joint aan het roken.' Ze zetten de bestuurder aan de kant en doen een speekseltest. Ondertussen haalt Gino een bus van de baan die op de bijzonder overrijdbare bedding rijdt. Tijdens de controle doet hij een ontdekking: 'De bestuurder is gerechtelijk geseind. Hij heeft een aantal uitnodigingen tot verhoor gekregen, maar is daar niet op ingegaan.' Vooraleer ze de bestuurder van de bus kunnen meenemen naar de politiepost in Antwerpen, moeten ze eerst nog 83 inzittenden afzetten aan een school.

Agenten Yann en Yves snellen naar parking Waarloos, waar een vrachtwagenchauffeur last heeft met dronken mannen. Onderweg wordt de politiewagen geflitst: 'Ik heb gelachen', lacht Yann. 'We moeten de boete niet betalen, want het is gerechtvaardigd. We gaan naar een opdracht waarin iemand zich niet veilig voelt.'

