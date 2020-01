'River of No Return' op Discovery

Verscholen in de canyons van het prachtige berglandschap van Idaho woont een kleine gemeenschap van avonturiers die van deze plek hun thuis hebben gemaakt.

Ze wonen aan de woeste Salmon-rivier, beter bekend als de River of No Return. Want wie stroomafwaarts meevaart, komt op eigen kracht nooit meer terug. Er zijn geen wegen naar dit afgelegen gebied, dus zijn de bewoners aangewezen op elkaar en op het risicovolle transport door de lucht of over de rivier.

Zij die hier wonen, hebben bewust gekozen voor een leven ver van de drukke wereld. Ze genieten van het leven in de wildernis en van wat de natuur hun biedt. Maar ze zijn zich wel bewust van de gevaren. Een kleine misstap, kan al fataal zijn op de plek waar medische hulp ver weg is. En zonder supermarkt in de buurt, is ook het vinden van voedsel altijd weer een uitdaging.

Toch zouden ze niets anders willen. Want de beloning van dit wilde leven is rust, vrijheid en één zijn met de natuur.

'River of No Return', zondag 19 januari om 21.55 uur op Discovery.