Regi en zijn dream team worden omvergeblazen in laatste auditieronde van 'Regi Academy'

Donderdag geven elf straffe kandidaten het beste van zichzelf om Regi, Olivia, Jaap Reesema en Lester Williams omver te blazen in de laatste auditieronde van 'Regi Academy' bij VTM 2. 'Van waar blijft dat komen?', klinkt het.

De inzet is groot, want de laatste tickets voor de halve finale worden uitgedeeld. Wie blijft kans maken om dé stem op Regi’s nieuwe single te worden en naast een van Vlaanderens grootste hitmakers te staan in het Sportpaleis op zaterdag 30 oktober?

De laatste auditieronde belooft veel verrassingen, want er zijn voor het eerst tranen bij Regi, een duet met Jaap, een tattoo van Regi’s naam en een zelfgeschreven vertaling van een nummer. En ook Regi himself dropt op het einde nog een bommetje van formaat. De vorige auditieronde van 'Regi Academy' werd bij de VTM-zenders gevolgd door bijna een half miljoen kijkers (478.500, live+uitgesteld).

Deze elf stemmen wagen hun kans in de laatste auditieronde van 'Regi Academy':

Daria (20, Morkhoven): ‘Blackout’ van Milk Inc.

Jill (16, Olen): ‘Kom Wat Dichterbij’ van Regi & Olivia & Jaap Reesema

Laurens (22, Heusden): ‘Ellie’ van Regi & Jaap Reesema

Wietse (25, Genk): ‘Ordinary’ van Regi & Milo Meskens

Tini (21, Aalst): ‘Vergeet De Tijd’ van Regi & Camille

Siel (23, Langemark-Poelkapelle): ‘Walk On Water’ van Milk Inc.

Jitse (19, Bornem): ‘Miracle’ van Milk Inc.

Jasmin (20, Beringen): ‘Vuurwerk’ van Camille

Kimberly (29, Amsterdam): ‘Vergeet De Tijd’ van Regi & Camille

Gaëlle (16, Izegem): ‘Should Have Been There’ van Regi

Eline (18, Beringen): ‘Summer Life’ van Regi & Jaap Reesema & Olivia

'Regi Academy', donderdag 12 september om 21.35 uur bij VTM 2. De afleveringen van 'Regi Academy' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.