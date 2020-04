Plotse regioswitch zorgt voor grote kopzorgen in 'Blind Gekocht'

Foto: VIER

In de derde aflevering van 'Blind Gekocht' bespreken Rob en Phylicia hun wish list met Bart en Ba. Hun gelijkvloerse woning tussen Dendermonde, Bornem en Temse mag geen trappen, opstapjes of hoogteverschillen hebben.

Ondanks de duidelijke wensen van het koppel, lijkt de zoektocht naar de ideale woning toch een pain in the ass. En tot overmaat van ramp willen Rob en Phylicia ook nog eens plots van regio veranderen, waardoor niets nog zeker is. Moet Béa helemaal van nul beginnen of is de woning al aangekocht? 'We zijn echt zot aan het worden. Ik heb het heel zwaar onderschat hoe hard dit op mij ging wegen en hoe stresserend het ging zijn. Er moeten antwoorden komen', klinkt het ongerust bij Rob.

Voor Davina is het moment suprême aangebroken. Zij krijgt de sleutels van haar nieuwe (t)huis en heeft er alle vertrouwen in: 'Het is wel een beetje stresserend, maar dat het mooi gaat zijn, in mijn stijl, heb ik alle vertrouwen in. Maar wat gaat wel aangepakt zijn en wat niet?'

Mila en Mathias wonen samen in een appartement in Aalter, maar dat blijkt al een tijdje te klein om met twee comfortabel in te leven. Ze zijn al twee jaar intensief op zoek naar de ideale woning, maar de huizen verdwijnen sneller van de markt dan zij durven beslissen. Bart en Béa krijgen 300.000 euro om deze eeuwige twijfelaars uit hun lijden te verlossen. Ze willen wel koste wat het kost in Aalter blijven wonen, dichtbij hun vrienden en vooral niet naast een grote, drukke baan. Er is maar één probleem: er komen zo goed als geen huizen op de markt in die kleine zoekregio.

Jan en Flo zijn ondertussen verhuisd en hun eerste indruk was erg positief, maar hun gelukzalige gevoel was van korte duur...

