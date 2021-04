Pech voor Lady Trucker Sarah en maak kennis met Silke

Foto: VTM - © DPG Media 2021

'En ding is zeker, ik wil graag oud worden in mijn truck'. Nu dinsdag duikt 'Spring in 't Veld' Silke op als nieuw gezicht in 'Lady Truckers'. Ze is nog maar 24 jaar en vervoert hout, staal voor autobanden en zeecontainers in Belgi, Luxemburg en Duitsland.

Wekelijks haalt ze een lading bomen op en dat doet ze niet alleen. Ze rijdt in colonne met haar geliefde collega's Bart en Robin. Wanneer de avond valt, moet Silke overnachten in haar cabine. Gelukkig is collega Bart in de buurt om haar gezelschap te houden: 'Alleen slapen doe ik niet graag, ik slaap altijd met een collega. Je bent nog altijd een vrouw alleen en weet nooit wat je te wachten staat.'



'Lady Trucker' Sarah trekt in het holst van de nacht met haar volgeladen truck de baan op maar voelt meteen dat er iets niet klopt. Haar trailer schommelt. Wanneer de andere truckchauffeurs beginnen knipperen met hun lichten, slaat de paniek pas echt toe: 'Daar krijg ik stress van, ik wil weten waarom! Mijn deuren staan toch niet open? Ik kan hier toch niet stoppen in the middle of nowhere zo midden in de nacht.' Geraakt Sarah heelhuids op haar bestemming? 'Lady Truckers', dinsdag 20 april om 21.45 uur bij VTM 2.