'Pano' over phishing en internetfraude

Nooit eerder circuleerden er zoveel frauduleuze berichten: van zogezegde postpakketjes die op ons wachten tot valse coronacompensaties. Achter die online berichten zitten netwerken van 'phishers' die zich voordoen als iemand anders om zo onze persoonlijke gegevens te stelen.

Hoe gaan de fraudeurs te werk? 'Pano' dook het voorbije jaar in de wereld van de online oplichting. Honderden gesprekken met 'phishers' in afgesloten online chatgroepen toonden hoe makkelijk het is om slachtoffers om de tuin te leiden.

Ook Peter, een student van 24, werd slachtoffer. Terwijl hij dacht dat het hem nooit zou overkomen: 'Op één nacht tijd was ik 6.800 euro kwijt, alles wat mijn ouders ooit bij elkaar hadden gespaard om ervoor te zorgen dat ik kon studeren.'

Voor politie en parket is het dweilen met de kraan open. Maar ook de banken spelen een cruciale rol. Want voor de slachtoffers is er maar een vraag die telt: wie krijgt zijn geld terug en wie niet?

Reportage: Helen Goedgebeur

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano', woensdag 24 maart om 21.25 uur op Eén.