Overzicht wijzigingen VRT-programmering

Eerder werd al gecommuniceerd dat verschillende VRT-events en programma's afgelast of verplaatst worden naar aanleiding van de Coronacrisis. Nieuwe informatie over programmawijzigingen en events kan je hier vinden.

Op dinsdag 31 maart zendt Eén de documentairefilm 'De Stig' uit, over het leven en de revalidatie van profwielrenner Stig Broeckx. Hij kwam op 28 mei 2016 zwaar ten val kwam tijdens de Baloise Belgium Tour. Bij een massale valpartij raakten negentien renners gewond, Stig nog het allerergste. Hij werd in comateuze toestand per helikopter overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Aken, waar zijn toestand vijf maanden en 20 dagen onveranderd bleef. Weggezonken in een diepe, vegetatieve coma. Tot Stig Broeckx weer zijn ogen opende. Het was een hoopvol teken, maar dokters wilden ook weer niet té enthousiast zijn. Stig zou allicht nooit meer kunnen praten, of stappen. Laat staan fietsen. Vandaag doet Stig Broeckx dat allemaal.

'De Stig' is het wonderbaarlijke verhaal van een jongeman die nooit heeft opgegeven. Een man die terug wilde leren praten en dat vandaag doet. Een man die terug wilde leren stappen en dat vandaag doet. Een man die zelfstandig wilde leren eten en dat vandaag doet. En bovenal een man die terug wilde fietsen. Het verhaal toont hoe Stig kracht put uit anderen, sportlui die gewond raakten en die een gelijkaardig gevecht hebben geleverd. Maar het verhaal toont evenzeer hoe Stig zélf een voorbeeld is voor anderen.

'De Stig', dinsdag 31 maart om 21.15 uur op Eén.

Canvas

'Nachtwacht' vervalt op zaterdag 21/03, 28/03 en 4/04. Deze uitzendingen worden uitgesteld naar een later bepalen tijdstip. De film die na 'Nachtwacht' gepland stond, gaat naar een vroeger startuur.

'Extra Time Koers' op 25/03 t.e.m. 08/04 wordt vervangen door 'Earth’s Great Rivers'.

Ketnet

Ketnet verandert de komende weken in #kotnet. Ook de Ketnet-wrappers blijven binnen in hun 'kot' en proberen er samen met de Ketnetters thuis het beste van te maken. Onder de overkoepelende wegwijzer #kotnet blijven de wrappers in verbinding met de kinderen thuis. Ze zorgen elke dag voor leuke filmpjes vanuit hun eigen kot, er komen quizjes, challenges, ochtendgymnastiek, interactieve uitdagingen, … en ze kijken mee naar alle extra educatieve content die Ketnet aanbiedt. Zo verspreidt ook Ketnet de boodschap van verbondenheid, solidariteit en connectiviteit.

MNM

MNM past zijn uitzendschema aan om er maximaal te zijn met informatie en duiding voor de luisteraars. Daarnaast zet MNM extra in op interactie met de luisteraars tijdens de spitsblokken. In het weekend wordt de normale programmatie behouden. DJ Sen De Paepe zal van maandag tot donderdag voor ontspanning zorgen op Twitch tussen 16.00 en 19.00 uur.

06.00 - 10.00 uur - De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow met Kawtar en Wanne vanuit hun kot.

10.00 - 13..00 uur - Astrid Demeure of Ann Reymen vanuit Brussel

13.00 - 16.00 uur - Tom De Cock live vanuit Brussel met Astrid Demeure of Ann Reymen vanuit hun kot.

16.00 - 19.00 uur - Planeet De Cock

19.00 - 22.00 uur - Generation M met Dorianne Aussems van maandag tot woensdag

19.00 - 22.00 uur - #Blijfinuwkot met Laura Govaerts op donderdag en vrijdag

Back to the 90s & Nillies zal ook niet kunnen plaatsvinden op zaterdag 4 april, er wordt gezocht naar een nieuwe datum later dit jaar. De Back to the 90’s en Nillies-week wordt geschrapt.

Studio Brussel

Op zaterdag en zondag presenteert Roos Van Acker 'De Tijdloze' van 7.00 tot 10.00 uur. Op zaterdag presenteren Nelles De Caluwé (van 10.00 tot 14.00 uur) en Lise Bonduelle (van 14.00 tot 18.00 uur) 'Life is Music', op zondag Stijn Vlaeminck (van 10.00 tot 14.00 uur) en Lise Bonduelle (van 14.00 tot 18.00 uur). Ze draaien boodschappen van luisteraars en live verzoekjes. Op zaterdag wordt 'Café Quarantaine' opengehouden door barman Kenneth Berth (van 18.00 tot 22.00 uur). Omdat Het Kan Soundsystem zorgt voor de muziek. Zondagavond stopt Studio Brussel de gepresenteerde uitzendingen om 18.00 uur. De zender last een avond non-stop muziek in.

Radio 1

In deze onzekere Corona-tijden wil Radio 1 snel en correct informeren, zorgen voor houvast met vertrouwde stemmen, bezorgdheid delen, hoop bieden en positieve acties versterken. Naast de vertrouwde programma's biedt Radio 1 nog een aantal extra's aan. Onder meer: een comeback van De toestand is hopeloos maar niet ernstig, de latenightspecial 'Zandman', het nieuwe programma 'We zullen doorgaan' rond hoopvolle initiatieven, en 'Quaran-tune', een cocreatieve muziekrubriek. De meest recente programmawijzigingen en extra's kan u hier terugvinden.

Radio 2

Samen met Radio 2 kunnen luisteraars toch nog genieten van een miniconcert van hun favoriete Vlaamse artiest. Verschillende Vlaamse artiesten - onder meer Gene Thomas, Willy Somers en Metejoor - geven dit weekend een uniek Beste Buren-concert in hun eigen huiskamer. Op zaterdag 21 en zondag 22 maart vanaf 14.30 uur kan iedereen live de eerste concerten bijwonen tijdens Beste Buren op Radio 2. Meekijken kan via de Radio 2 app, te downloaden op smartphone of via app.radio2.be.