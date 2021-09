Ook neef Dieter komt poolshoogte nemen op 'Camping Coppens'

Vorige week waren 620.000 kijkers (goed voor 28,7% marktaandeel op VVA 18-54, live+uitgesteld) getuige van de eerste familiereünie van de drie broers Coppens en mama Agnes na een bewogen coronajaar. Ook neven Tom en Dieter Coppens brengen een zomers bezoek aan Camp Grinsby.

Ze worden meteen ingeschakeld als 'professionele' wespennest verdelgers, tot groot jolijt van de meegereisde kinderen. Staf probeerde eerder ook al een wespennest te verwijderen maar hield er een dikke lip aan over. Dus Dieter en Tom proberen zich zo goed mogelijk te beschermen. 'Wat zou je zonder ons zijn', mompelt een totaal ingepakte en onherkenbare Dieter. 'Ah, niks he', antwoordt Staf. 'Zalig he, zo op vakantie zijn', vervolgt Dieter. 'Met de neven is't altijd plezier.'

Staf ontvangt een 70-koppig Vlaams orkest op Camp Grinsby. Ze komen er op eigen initiatief een optreden geven met een aangepast -Zweeds- repertoire. 'Een vleugelpiano zullen ze wel niet bijhebben, of harpen', vraagt Staf zich af terwijl hij stoelen klaar zet op het grasveld aan het meer. Maar tot zijn grote verbazing worden er toch pauken, een marimba en een volledig drumstel opgesteld voor dit unieke openluchtconcert.

Monique vond in het zomerverblijf op de camping oude zwart-wit foto's van Camp Grinsby en Staf wil er het fijne van weten. Ex-eigenaar Anders legt uit dat het terrein vroeger werd gebruikt voor de houtindustrie. Er liep zelfs een oude spoorweg tot helemaal in het meer om de boomstammen makkelijker op de wagons te laten drijven. En wanneer Anders begint over een oude stoomboot met de naam 'GuSTAFsfors VI' op de bodem van het Stora Bör meer, wil Staf meteen op onderzoek.

'Camping Coppens - Onze Zweedse Zomer', donderdag 23 september om 20.35 uur bij VTM.