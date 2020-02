Ongeziene inkijk in reddingsactie Antwerpse brandweer na ontploffing Paardenmarkt

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Twee jaar geleden, op 15 januari 2018, werd de Paardenmarkt in Antwerpen opgeschrikt door een zware ontploffing waarbij drie huizen volledig werden weggeblazen. De makers van 'Helden van Hier' volgden op dat moment Brandweer Zone Antwerpen en legden de reddingsactie vast op beeld.

De helmcamera’s gingen mee in het puin waar de cameraploegen niet verder konden. Nu maandag, 17 februari 2020 om 21.45 uur, krijgt de kijker zo een ongeziene inkijk in het reddingswerk na deze verwoestende explosie.

Walter Demul, ex-adjudant Brandweer Zone Antwerpen: ''Dat was een oorlogsgebied toen wij daar aankwamen. Overal lag er puin, overal waren er mensen aan het roepen die geholpen moesten worden.'

Terwijl er nog een groot gevaar op instorting was, waagden de ploegen hun leven om de slachtoffers te bevrijden. Zeven gewonden konden op eigen kracht uit de ravage geraken, maar minstens negen mensen zaten nog vast in het puin. De brandweermannen stonden voor een moeilijke zoektocht naar een jonge moeder en haar 4-jarige zoontje die nog onder het dak zaten, terwijl de verdiepingen eronder waren ingestort. En ook een ander slachtoffer zat gekneld onder het puin terwijl boven hem het hele dak op instorten stond.

Hoogtewerkers, een beklijvend stiltemoment en speurhonden, werkelijk alles werd er in het werk gesteld om alle overlevenden te lokaliseren en uit hun benarde positie te redden. Jammer genoeg vielen hierbij ook twee dodelijke slachtoffers.

Bruno Catteeuw, brandweerman Brandweer Zone Antwerpen: 'Je ziet een televisie die nog aan de muur hangt maar heel het huis errond is weg. Dan besef je hoe groot die knal geweest moet zijn. Als je daar nog uitkomt, dat is een mirakel. Dat kan je niet vatten.'

Bekijk hier enkele beelden uit de aflevering:

Tijdens de interventie moesten de brandweermannen en- vrouwen, collega’s van de politie, medische diensten en Civiele Bescherming rekening houden met een hele rits aan risicofactoren: een groot aantal slachtoffers, kapotte gasleidingen, loshangende daken en puin en een storm die 48 uur later zal inzetten. 'Het is constant een balans maken tussen de veiligheid van je eigen mensen en het redden van slachtoffers die er zijn. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen te redden maar ook met zoveel mogelijk eigen brandweermannen terug naar huis te komen', vertelt kapitein Dimi Vercammen, officier Brandweer Zone Antwerpen.

De weken erna volgt productiehuis Geronimo de spoeddiensten van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. In 'De MUG' krijgt de kijker elke maandag om 21.45 uur een inkijk in de levensreddende job van artsen, verplegers en ambulanciers.

'Helden van Hier: Ontploffing Paardenmarkt', maandag 17 februari om 21.45 uur op VTM.