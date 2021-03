Ona en Pieter hebben meteen 'een klik' in 'Blijven Slapen' - VIDEO

Volgende week gaan Ona (24 uit Gent) & Pieter (25 uit Staden) op hun eerste date van minstens 24 uur in 'Blijven Slapen' bij VTM 2. En hoe kan je het ijs beter breken dan met een cadeautje?

Ona heeft een leuke verrassing mee voor Pieter: een wegwerpcamera. 'Het is niets groots of speciaals. Het is iets typisch Ona. Ik weet niet of je het leuk gaat vinden, anders geef je het maar terug mee met mij, want ik vind het ook wel tof', lacht Ona. Er volgt meteen - letterlijk en figuurlijk - een klik. Maar is die ook blijvend? Dat ontdekken de kijkers van maandag 29 maart tot en met donderdag 1 april bij VTM 2.

Naast Ona & Pieter beginnen ook zes andere vrijgezellen aan hun 'Blijven Slapen'-avontuur. Thaïs (35 uit Lievegem) & Niels (34 uit Blankenberge), Manon (21 uit Otegem) & Keanu (22 uit Houthulst) en Veronique (24 uit Deurne) & Stef (24 uit Tielt) gaan op slow date. De VTM 2-kijkers zien ook hoe het afloopt tussen Kim (24 uit Deurne) & Vincent (25 uit Antwerpen) en Dempsey (22 uit Gent) & Bilal (25 uit Hoboken), die vorige keer al binnenstapten in de luxueuze villa's van 'Blijven Slapen'.

'Blijven Slapen', van maandag tot en met donderdag om 20.10 bij VTM 2 en op VTM GO.