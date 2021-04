Nomaden-reportage 'A Girl's Gaze' in 'Vranckx'

Malawi is een van de Afrikaanse landen die het hardst worden getroffen door de klimaatverandering. Door grote overstromingen en extreme droogte mislukt de oogst hier jaar na jaar.

De hongersnood maakt meisjes en vrouwen extra kwetsbaar. Om aan de armoede te ontsnappen, trouwt bijna de helft van de meisjes voor ze achttien zijn, ook al is dat verboden. Of ze belanden zoals Esna in de prostitutie.

'Ik heb alleen maar seks met mannen omdat onze oogsten steeds mislukken', zegt Esna. Een mensenhandelaar beloofde haar een job als serveerster. Ze verliet haar dorp op het platteland en werkt al sinds ze dertien is in een bar in het centrum van Lilongwe.

Journalisten Anke Dirix en Roel Nollet reizen naar Malawi. Samen met een lokale journalist verzamelen ze getuigenissen en onderzoeken de link tussen klimaatverandering en gendergeweld.

'Het doet me pijn om te zien dat de meisjes hier vertrekken', zegt een vrouwelijke chief in Chikwawa, een dorp dat elk jaar zwaar getroffen wordt door overstromingen. 'Als alles hier overstroomt, wat moeten we dan eten?'

'Meisjes moeten onafhankelijk zijn'. zegt Theresa Kachindamoto. Ze is wereldberoemd voor haar strijd tegen kinderhuwelijken. 'Iedereen die ervoor zorgt dat het toch nog gebeurt, kan zijn boeltje pakken.'

'Elk meisje zou moeten begrijpen hoe haar seksleven in elkaar zit', vindt ook jeugdactivist Maureen Phiri. Ze gaat langs op scholen om de meisjes seksuele opvoeding te geven, want daar krijgen ze geen les over. 'Zeker politici zouden moeten beseffen dat ze daarmee de levens van meisjes beschermen.'

