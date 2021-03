Niels Destadsbader test stressbestendigheid van kandidaten in 'The Voice van Vlaanderen'

Vrijdag wordt er weer heel wat muzikaal talent voorgeschoteld aan coaches Natalia, Niels Destadsbader, Tourist LeMC en Koen Wauters in 'The Voice van Vlaanderen'.

De plaatsjes worden duur en de coaches steeds strenger. De ene coach speelt het tactischer, terwijl de andere de stressbestendigheid van de kandidaten test. 'Ik heb expres lang gewacht om te duwen omdat ik wou zien hoe je zou reageren op het feit dat er nog niemand gedraaid was', legt Niels uit. 'Jij sadist!', lachen Natalia en Koen.

Nieuwkomer Tourist voelt zich ondertussen duidelijk in zijn nopjes in zijn rol als coach. Hij schudt week na week nieuwe trucjes uit zijn mouw om kandidaten te overtuigen om voor zijn team te kiezen: 'Ik sta hier recht, niet om mijn benen te strekken, maar puur uit adoratie. Je hebt stijl, klasse en dat straalt van je af', vertelt hij. Wanneer hij het nummer 'Old Town Road' hoort tijdens één van de audities, deelt hij een anekdote met de andere coaches: 'Ik heb dit nummer ooit naar het Nederlands vertaald voor een cover op de radio. Dat werd toen: 'ik neem mijn paard naar de Oude Kerkstraat'. Toen ik dit aan het zingen was dacht ik al dat er iets niet klopte qua vertaling. De cover kwam dan op de radio en ik kreeg direct berichtjes van mensen uit mijn entourage om te vragen wat ik in godsnaam had gedaan', lacht Tourist LeMC.

[video]

- Arne (29, Balen) is een zingende drummer. Hij speelt vooral thuis voor zijn kinderen en vriendin. Tijdens zijn auditie begeleidt hij zichzelf op de gitaar op het nummer 'Home' van Foo Fighters.

- Jolien (21, Morkhoven) werkt elk weekend in een versmarkt in de buurt. Ze wordt daar verrast door collega’s en vrienden die een leuke boodschap in petto hebben... Vrijdag doet ze auditie met een eigen versie van ‘Feel it Still’ van Portugal. The Man.

- Grace (18, Sint-Niklaas) komt uit een muzikale familie. Haar ouders zaten in een koor en zelf houdt ze van zingen en dansen en speelt ze viool. Ze waagt haar kans met ‘California Dreamin’ in een versie van Sia.

- Nele (22, Hofstade (Aalst)) studeert jazz-zang aan het conservatorium. Ze hoopt de coaches te overtuigen met ‘When Sunny Gets Blue’ van Sarah Vaughan.

- Ilias (20, Brasschaat) zingt al van kleins af aan. Zijn passie voor muziek werd aangewakkerd door Natalia en Brahim bezig te zien in Idool. Hij begeleidt zichzelf op de gitaar met het nummer ‘I Don’t Care’ van Justin Bieber & Ed Sheeran.

- Marie (19, Schoten) komt uit een zeer muzikale familie. Haar papa en broer hebben al meegedaan aan de eerste editie van The Voice. Haar papa Dirk Cassiers is toen onder de vleugels van coach Koen in de derde liveshow geraakt. Ze verdedigt de familie-eer met het nummer ‘Crazy’ van Gnarls Barkley.

- Xanne (25, Scherpenheuvel) werkt als busbegeleider bij een school in Diest voor kinderen met een verstandelijke beperking. Ze stapt voor het eerst ooit op een podium en hoopt de coaches te raken met ‘Broken Vow’ van Josh Groban.

- Nora (21, Bocholt) studeert orthopedagogie en houdt zich in haar vrije tijd bezig met het opnemen van muziek en videoclips. Ze smijt zich op het podium met ‘Unwritten’ van Natasha Bedingfield.

- Arno (20, Maasmechelen) en Jonas (21, Pelt) zijn schoolkameraden en studeren voor leerkracht muzikale opvoeding. Ze wagen elk apart hun kans in The Voice maar waren wel elkaars motivator. Arno doet auditie met ‘Thinking Out Loud’ van Ed Sheeran. Jonas gaat de ruigere toer op en doet auditie met ‘The Racing Rats’ van Editors.

- An (49, Humbeek) heeft lang gewerkt voor een bedrijf waar tekenfilms werden ingesproken, maar werd vorig jaar plots ontslagen. Ze neemt nu tijd voor muziek en waagt haar kans met ‘Old Town Road’ van Lil Nas X.

- Jennifer (28, Roeselare) heeft het vorig seizoen geschopt tot de knock-outs in team Natalia. Deze keer wil ze de coaches overdonderen in het Nederlands met ‘Hoe Het Danst’ van Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle.

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 12 maart om 20.40 uur bij VTM.