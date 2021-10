'Neighbours': week 43 (2021) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 25 oktober 2021 - aflevering 8337

Een rouwende Kyle ziet ertegenop om terug aan de slag te gaan in The 82, waar alles hem aan Gary herinnert. Maar gelukkig kan hij rekenen op heel wat steun. Iedereen doet zijn best om Kyle zo goed mogelijk bij te staan. Ook Dipi rouwt nog om haar vriend en Shane weet niet goed hoe hij haar kan helpen. Mackenzie heeft een vraag voor de Rebecchi's. David vertrouwt zichzelf niet meer als arts. Mark heeft een idee.

Dinsdag 26 oktober 2021 - aflevering 8338

Chloe is ervan overtuigd dat ook Elly baat kan hebben bij het bekijken van het videodagboek van Finn. Elly twijfelt en vraagt raad aan Susan en Bea, die voorstelt om er samen naar te kijken. De tijd dringt voor Mackenzie, maar ze heeft haar vraag nog steeds niet kunnen stellen aan de Rebecchi's. Roxy biedt haar een een luisterend oor aan. Toadie helpt Dipi en Shane om de kloof tussen hen te dichten. En hij heeft vervolgens nog een mededeling. Valt het plan van Mackenzie hierdoor helemaal in duigen?

Woensdag 27 oktober 2021 - aflevering 8339

Er hangt spanning in de lucht bij de Kennedy's, nu Claudia terug op weg is naar Erinsborough. Ook Elly is wantrouwig, maar ze beseft dat ze Claudia niet kan weghouden van haar kleindochter. Mackenzie en Roxy bedenken een plan zodat Mackenzie niet mee hoeft te verhuizen met Trish.

Donderdag 28 oktober 2021 - aflevering 8340

Claudia probeert meer te weten te komen over het onderzoek omtrent haar zoon en hoort detectives Brennan en Mangel uit over de stand van zaken. Ze besluit ook een advocaat onder de arm te nemen, en dat blijkt geen onbekende van de Kennedy's te zijn. Sheila heeft het gevoel dat ze de enige is die nog om Gary rouwt.

Vrijdag 29 oktober 2021 - aflevering 8341

Het gaat niet goed met Sheila. Ze voelt zich compleet onbegrepen. En na haar uitbarsting tegen David is ze vastbesloten om ervoor te zorgen dat Clive hem ontslaat. Harlow mag het ziekenhuis verlaten. Hendrix probeert haar zo goed mogelijk te steunen, maar Harlow zelf wil eht liefst van al gerust gelaten worden. Paul en Terese ontdekken dat ze troost zoekt in het laatste voicemailbericht van haar moeder. De Kennedy's zijn van slag na de inbraak in hun huis. Is Sheila hier verantwoordelijk voor?

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.40 (wisselend) uur bij VTM 2.



