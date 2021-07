'Neighbours': week 30 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op VTM 2, de preview lees je hier!

Maandag 26 juli 2021 - aflevering 8272

Chloe is van slag nadat Pierce haar verteld heeft dat Lucy haar wil ontslaan. Hij probeert Lucy ervan te overtuigen om Chloe nog een kans te geven om zich te bewijzen, maar zij schakelt alsnog een consultant in om het werk van Chloe te beoordelen. Chloe is vastberaden indruk te maken en vraagt raad aan Terese. Elly pakt haar spullen en verhuist. Zullen zij en Finn afstand van elkaar kunnen houden?

Dinsdag 27 juli 2021 - aflevering 8273

Shane en Roxy brengen heel wat tijd samen door en dat baart Dipi zorgen. Ze is bang dat Roxy hem op het verkeerde pad zal brengen. Chloe en Terese zetten alles op alles opdat Chloe haar baan kan behouden, maar Lucy blijkt niet de enige te zijn die twijfelt aan haar capaciteiten. Ze vangt een gesprek op waarin Pierce toegeeft dat hij Chloe enkel steunt omdat ze zijn vrouw is. Kyle hult zich nog steeds in zelfmedelijden. Toadie biedt hem een kans aan, maar is Kyle er klaar voor om zijn leven weer in handen te nemen? Ned en Yashvi brengen tijd samen door nu het vertrek van Yashvi dichterbij komt.

Woensdag 28 juli 2021 - aflevering 8274

Chloe confronteert Pierce met wat ze gehoord heeft en zijn gebrek aan vertrouwen in haar. Om het goed te maken polst Pierce bij Paul over de mogelijkheid om Chloe een managementcursus te laten volgen. Paul is daar echter niet voor te vinden waardoor het tot een nieuwe aanvaring komt tussen hem en Pierce. Kyle twijfelt of hij wel capabel genoeg is om de Buddy Club te leiden, maar Toadie en Terese lijken alle vertrouwen in hem te hebben. Toadie heeft nood aan rust en Kyle stelt voor om op Nell en Hugo te passen.

Donderdag 29 juli 2021 - aflevering 8275

Kyle is er het hart van in nu Nell spoorloos is nadat hij haar even uit het oog verloor. Iedereen helpt mee zoeken en is opgelucht wanneer ze wordt gevonden nabij de muurschildering van Sonya. Dipi blijft zich zorgen maken over de groeiende band tussen Shane en Roxy. Sheila geeft haar de raad om hun relatie nieuw leven in te blazen. Dipi plant vervolgens een verrassing voor Shane, maar haar plan dreigt in het water te vallen wanneer hij telefoon krijgt van een dronken Roxy.

Vrijdag 30 juli 2021 - aflevering 8276

Kyle geeft aan de Buddy Club niet meer te willen leiden, maar Terese raadt hem aan om het eerst een kans te geven vooraleer hij er de brui aan geeft. Krijgt ze alsnog spijt van haar beslissing? Dipi uit haar bezorgdheden aan Shane over zijn vriendschap met Roxy, maar hij houdt vol dat ze niet meer zijn dan collega's.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag omstreeks 18.10 uur bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!