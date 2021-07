'Neighbours': week 27 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op VTM 2, de preview lees je hier!

Maandag 5 juli 2021 - aflevering 8257

Paul benadert Claudia in de hoop dat zij een achterpoortje kent om aan een nier voor David te geraken. Ze belooft hem om haar oor te luisteren te leggen en deelt ondertussen haar bezorgheden wat betreft Finn. Paul geeft op zijn beurt tips aan Claudia over hoe ze de situatie naar haar hand kan zetten. Pierce nodigt Hendrix uit voor een vader-zoonmoment. Alles gaat goed, tot Chloe hen tijdens de lunch vervoegt.

Dinsdag 6 juli 2021 - aflevering 8258

LClaudia heeft het vertrouwen van Finn geschonden. Hij is woedend en eist dat ze Erinsborough meteen verlaat. Claudia probeert hem op andere gedachten te brengen door een onthulling te doen over zijn proces, maar daar heeft Finn geen oren naar. Voor ze vertrekt kan Claudia het echter niet laten om zich alsnog te bemoeien met het leven van Finn. Pierce zet nog steeds zijn beste beentje voor om de band met zijn zoon aan te halen, maar hierdoor heeft hij geen tijd om Chloe te helpen bij het organiseren van het kerstconcert.

Woensdag 7 juli 2021 - aflevering 8259

Bea voelt zich onzeker en polst bij Finn en Elly naar de aard van hun relatie. Zij proberen haar gerust te stellen en Finn belooft meer tijd met Bea te zullen doorbrengen. Maar hoe zal Elly hiermee omgaan? Amy zoekt naar manieren om haar en Kyle weer dichter naar elkaar te brengen. Kyle heeft ondertussen zo zijn eigen plannen. Yashvi neemt ontslag in het hotel om zich te kunnen concentreren op het toelatingsexamen voor de politie. Chloe waagt een nieuwe poging om Yashvi en Ned te koppelen, maar dat plan keert zich tegen haar.

Donderdag 8 juli 2021 - aflevering 8260

Amy is kwaad op Kyle en Leo omdat ze haar niet hebben ingelicht over de problemen met Jimmy. Roxy wordt verteerd door schuldgevoelens en lucht haar hart bij Shane. Harlow wacht ondertussen vol spanning op nieuws van Robert. Als al zijn tests positief uitdraaien is hij bereid om een nier af te staan aan David, maar daar zal wel iets tegenover moeten staan. Harlow besluit Paul in te lichten over haar plan, waarop hij en Terese Robert bezoeken in de gevangenis. Hoever zal Paul gaan om zijn zoon te redden?

Vrijdag 9 juli 2021 - aflevering 8261

Paul heeft spijt van zijn deal met Robert. Hij is blij dat David hiermee gered kan worden, maar vreest dat Robert opnieuw toelaten in hun leven een grote vergissing was. David, Leo en Amy maken ondertussen kennis met hun halfbroer. Gary ontdekt waarom Jimmy het moeilijk heeft en licht Amy in. Kyle probeert er voor haar te zijn, maar zij blijft hem van zich afduwen. Komt het ooit nog goed tussen hen?

'Neighbours', van maandag tot vrijdag omstreeks 18.00 uur bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!