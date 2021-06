'Neighbours': week 25 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op VTM 2, de preview lees je hier!

Maandag 21 juni 2021 - aflevering 8247

Paul is genoodzaakt om een deel van zijn aandelen in Lassiters te verkopen aan Pierce. Door alle commotie mist Pierce een generale repetitie voor zijn huwelijk met Chloe. Hendrix is op het juiste moment op de juiste plaats en treedt op als vervanger voor Pierce. Ned schrikt wanneer hij Bea aantreft in de ring.

Dinsdag 22 juni 2021 - aflevering 8248

Ned wil het vechten achter zich laten, maar een voormalig tegenstander dreigt ermee zijn familie iets aan te doen als hij niet meer komt opdagen in de ring. Yashvi probeert hem duidelijk te maken dat hij zijn lot in eigen handen moet nemen. Chloe is geschokt door de kus van Hendrix, die vervolgens de confrontatie met zijn vader probeert te vermijden en bij de Kennedys intrekt. Komt het ooit nog goed tussen Pierce en zijn zoon? Susan maakt zich zorgen over de groeiende band tussen Finn en Elly nu hij meer tijd lijkt door te brengen met de zwangere Elly dan met zijn eigen vriendin.

Woensdag 23 juni 2021 - aflevering 8249

De bloeiende vriendschap tussen Dipi en Gary is een doorn in het oog van Shane, die vastberaden is om hier een stokje voor te steken. Hoever zal hij hiervoor gaan? Sheila probeert Kyle zoveel mogelijk te steunen terwijl hij het goed probeert te maken met David en Aaron. Maar zal hij zichzelf ooit kunnen vergeven? Susan confronteert Finn met zijn gevoelens voor Elly en raadt hem aan om het verleden los te laten.

Donderdag 24 juni 2021 - aflevering 8250

Finn betrapt Dean terwijl hij Elly aan het stalken is en gaat de confrontatie met hem aan. Dean vertelt dat hij zich schuldig voelt voor het ontslag van Elly en dat hij zich wou excuseren bij haar. Maar is dat wel gemeend? Elly heeft andere kopzorgen wanneer Claudia Watkins opnieuw opduikt in Erinsborough. Wat is zij van plan? Pierce en Chloe vieren hun vrijgezellenavond. Het feestje van Chloe lijkt echter een saaie bedoening te worden, tot Elly opduikt.

Vrijdag 25 juni 2021 - aflevering 8251

Het is de huwelijksdag van Pierce en Chloe, maar die verloopt allesbehalve zoals gepland. Hendrix is weggelopen en Chloe wordt overvallen door twijfel. En terwijl de gasten arriveren blijkt ook Pierce spoorloos verdwenen te zijn. Zal het huwelijk alsnog plaatsvinden?

'Neighbours', van maandag tot vrijdag omstreeks 17.45 uur bij VTM 2.

