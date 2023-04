Mini mindf*ck voor Kinga en Bart in 'Blind Gekocht'

In de vierde aflevering van 'Blind Gekocht' – op donderdag 27 april - zet het 'Blind Gekocht'-team alles op alles voor de 2 moeders Christine en Talia en hun respectievelijke dochters Lien en Jaida.

Lien en Christine hadden 640.000 euro budget voor een kangoeroewoning mét B&B in hartje Brugge en na veel en grondig zoekwerk hebben de experten het ideale pand gevonden. Of dat denken ze toch, want bij het eerste bezoek aan de woning lijkt vooral het gelijkvloers niet echt aan hun wensen te voldoen. 'Ik zou de keuken vooraan plaatsen, centraal mijn salon en verder mijn slaapkamer met douche erbij en vanachter waskot en vanalles en nog wat. En dan spreken we nog niet van muren uitbreken', vertelt Christine. Voor Bart en Kinga is het dan ook even slikken: 'Dit is even een mini mindfuck. Ze moeten toch beseffen dat er geen honderdduizenden euro’s aan budget overblijft?'

Alleenstaande mama Jaida droomt van een eigen huisje met haar dochter Jaida. Een conforme woning, zonder vocht in het Gentse voor een budget van 210.000 euro. Kinga en Kelly bezochten heel wat woningen in Gent en omstreken zonder resultaat. Ze vonden de ene bouwvallige woning na de andere, tot ze in Gavere op een unieke kans botsen…

'Blind Gekocht', donderdag 27 april om 20.35 uur op Play4.