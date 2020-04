'Meer Vrouw op Straat' in Leuven

Leuven: universiteitsstad, en thuisbasis van veel vrouwen die Jeanne heten. Jeanne Cardijn, bezielster van de Vlaamse kookbijbel Ons Kookboek, maar ook de springlevende trots van Leuven: zuster Jeanne Devos.

En Jeanne Dormaels, huisvrouw en verzetsheldin. Een ander tot de verbeelding sprekend oorlogsverhaal is dat van de vergeten verpleegster Augusta Chiwy. Verder is conservenpionier Marie Thumas-Durieux intussen een icoon (en een brug) in Leuven, en aan de Leuvense universiteit verlegden Emma Vorlat, Isala Van Diest en Patricia De Martelaere grenzen.

