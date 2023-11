Mathias Coppens wordt 'Boer Coppens' en gaat samen met een bekende hulpboer 'farmsitten'

In 'Boer Coppens', vanaf maandag 4 december nieuw bij VTM, maakt Mathias Coppens een opvallende carrièreswitch. Samen met een bekende Vlaming trekt hij zijn laarzen aan en duikt hij de koeienstallen in om het werk van een boer uit handen te nemen.

Dieter Coppens, Joris Hessels, Ruth Beeckmans en Christophe snuiven de frisse buitenlucht op en zijn de hulpboeren van dienst.

Wanneer Mathias niet het ene of het andere knotsgekke programma presenteert, kruipt hij in zijn vrije tijd het liefst van al op zijn tractor om van de ‘boerenbuiten’ te genieten. Pure ontspanning voor hobbyboer Mathias, maar dagelijkse kost voor echte boeren. En wat hebben alle boeren gemeen? Die kunnen nooit op vakantie. Daar brengt Mathias nu verandering in. In 'Boer Coppens' stuurt hij hardwerkende boeren op een welverdiend weekendje weg. Terwijl de boeren van deze zeldzame vakantie genieten, is hun boerderij in veilige handen bij ‘farmsitter’ Mathias en één bekende Vlaming. Dieter Coppens, Christoph, Joris Hessels en Ruth Beeckmans trekken een overall aan om samen met Mathias het werk op de boerderij over te nemen.

Mathias Coppens: 'Een hele dag in weer en wind tussen de dieren op het veld ploeteren, om ‘s avonds samen met mijn bekende gast in een stoel te ploffen en met een gin tonic in de hand over de koetjes en de kalfjes van het leven te babbelen: bestaat er iets zaliger dan dat? De boerderij is voor mij echt een plek waar je jezelf en je gast op een andere manier leert kennen. Het werd ook meteen duidelijk welke hulpboeren iets van boerengenen in zich hebben. Zo was Ruth toch best onder de indruk van de grootte van een volwassen koe, maar moest ik Joris bijna tegenhouden om niet de hele dag met de kalfjes in de stal te knuffelen. En dan zwijg ik nog over de oerkracht die bij Dieter naar boven kwam toen hij een schaapje mee ter wereld bracht, of de geboren schapenhoeder die ik in Christoff ontdekte.'

Terwijl de boer met vakantie is, steken Mathias en zijn bekende hulpboer de handen uit de mouwen en de riek in het hooi. Niets is ze te veel gevraagd. Van het uitmesten van de stallen en het voederen van de dieren, tot het oogsten van groenten en het openen van een hoevewinkel, en zelfs het succesvol ter wereld brengen van een lammetje of kalf. Tijdens dat harde labeur leren Mathias en zijn helpende hand niet enkel de kneepjes van de boerenstiel, maar ook elkaar beter kennen. Met een schaterlach en een traan staan ze stil bij de pracht en praal van het platteland én van het leven.

Bekijk hier de eerste beelden:

[video]

'Boer Coppens', vanaf maandag 4 december wekelijks op VTM.