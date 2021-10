Marcelo Ballardin of Seppe Nobels: wie wordt 'Snackmaster 2021'?

Koen Wauters en Ruth Beeckmans bewaarden de moeilijkste snack van 'Snackmasters' tot de ultieme finale: de Leo van Milka. Een haast onmogelijke uitdaging voor de twee finalisten: sterrenchefs Seppe Nobels en Marcelo Ballardin.

In de halve finale stuurde groentechef Seppe de koning van de chocolade Dominique Persoone genadeloos naar huis met zijn bio-versie van een borrelnootje. En de Gents-Braziliaanse chef Marcelo beet zijn tanden bijna stuk op de Lotus frangipane maar kon de jury er toch van overtuigen dat zijn versie beter was dan die van Loïc Van Impe.

'Ik ben super zenuwachtig want ik zit in de finale. Dus ben ik er zeker van dat het een zeer moeilijke snack gaat zijn', voorspelt Marcelo. 'Ik wil eigenlijk geen chocolade krijgen. Ik vind dat een moeilijk product om mee te werken. Dus hopelijk niets van chocolade vandaag', klinkt het hoopvol. Bij Seppe weerklinkt dezelfde vrees: 'Als er één ding is dat ik liever laat passeren, dan is het toch chocolade. Maar ik ga eerlijk zijn: ik snak naar de trofee!'

De reactie van beide chefs is dan ook allesbehalve enthousiast wanneer ze de finale opdracht ontdekken. Seppe krijgt 'kiekevlees van de stress' en Marcelo wil de tegenstander meteen bellen en zeggen dat hij gewonnen heeft.

Als hulplijn belt Seppe naar Dominique Persoone himself en hij mag langskomen in zijn chocoladefabriek in Brugge. Dominique geeft hem alvast één wijze les: 'Chocolade is als een vrouw: je mag die nooit forceren!'

Terwijl hij ter plaatse is, belt ook Marcelo naar Dominique want ook hij wil de hulp inroepen van de top chocolatier. Een streep door de rekening van Marcelo wanneer hij ontdekt dat Seppe hem voor is, maar dit vormt tegelijk een extra uitdaging: 'Ik ga jullie afmaken, alle twee! Dat is de bedoeling! Jij én Seppe!', klinkt het strijdvaardig.

Bij de cook off krijgen de chefs exact 90 minuten om de beste replica van het Leo wafeltje te maken. Wie kroont zich tot Snackmaster 2021 en wordt de opvolger van Piet Huysentruyt?

'Snackmasters at Home'

Meteen na de aflevering maakt Loïc Van Impe thuis-versies van de snacks in de VTM GO Exclusive 'Snackmasters at Home'. Het worden leuke, korte recepten die voor iedereen haalbaar zijn. De afleveringen van 'Snackmasters at Home' zijn meteen na elke aflevering van 'Snackmasters' te bekijken op VTM GO.

'Snackmasters' (finale), maandag 11 oktober om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.