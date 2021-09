Marcelo Ballardin en Loïc Van Impe bijten spits af in eerste halve finale van 'Snackmasters'

In de eerste bikkelharde halve finale van 'Snackmasters' staat een niet te onderschatten gebakje met abrikozenconfituur op het menu: de Lotus frangipane.

Met een waanzinnige plottwist versloeg underdog Loïc Van Impe in de kwartfinale niemand minder dan über patissier Roger van Damme. Zijn tegenstander in deze aflevering is Marcelo Ballardin, hij kookt al jaren de pannen van het dak bij OAK, zijn restaurant in Gent. Ondanks zijn chocoladehaat stuurde Marcelo Pajtim Bajrami wandelen met zijn kopie van de zeevruchten. De nieuwe snack valt alvast niet in de smaak bij Marcelo: 'Ik wist het! Weer iets zoet! Ik ben niet zo content eigenlijk...'

Van bij de start is er een verschil in aanpak bij de twee doorbijters: Marcelo en zijn rechterhand Nick bestuderen de binnenkant, Loïc en zijn vaste compaan Bjorn storten zich op de buitenkant. Ondertussen duikt Ruth Beeckmans de fabriek van Lotus in, klaar om de geheimen van de frangipane te ontrafelen.

Na anderhalve dag zwoegen, is het tijd voor de assemblage en vanaf nu telt elk detail. Koen Wauters gaat langs bij Marcelo en Nick en maakt een eerste vergelijking met de echte Lotus frangipane. Hij bestudeert de bovenste lijntjes en merkt op dat die van Marcelo verschillend zijn. 'Weet ik veel, man! Ik vind de mijne mooier', klinkt het wat geërgerd bij Marcelo, waarop Koen antwoordt: 'Marcelo, het moet niet mooier zijn, het moet hetzelfde zijn!'

De cook off is een thriller: nog nooit had de jury van fabrieksmedewerkers het zò moeilijk om een winnaar te bepalen: 'Ze zijn echt aan elkaar gewaagd, sterk! Ik had eigenlijk niet verwacht dat ze er zo dichtbij zouden zijn.' zegt één van hen. En dan is het tijd voor de beoordeling: het was een zeer zware eliminatie en de jury heeft niet unaniem kunnen beslissen maar toch is het verdict gevallen. Wie gaat door naar de finale? Loïc of Marcelo?

'Snackmasters at Home'

Meteen na de aflevering maakt Loïc Van Impe thuis-versies van de snacks in de VTM GO Exclusive 'Snackmasters at Home'. Het worden leuke, korte recepten die voor iedereen haalbaar zijn. De afleveringen van 'Snackmasters at Home' zijn meteen na elke aflevering van 'Snackmasters' te bekijken op VTM GO.

