Maandag start een nieuw seizoen van 'Iedereen Beroemd'

'Iedereen Beroemd' is vanaf maandag 4 september weer op post, elke weekdag op VRT 1 en VRT MAX. Het nieuwe seizoen heeft heel wat nieuwe rubrieken in petto, ook geliefde formats zoals 'Vuurkorf' en 'Manusje-van-alles' keren terug.

'Dubbelgangers' (uitzending op maandag)

Iedereen heeft een dubbelganger, zegt men wel eens. Maar wat als je zelf de dubbelganger bent van een bekend gezicht? Iedereen beroemd vraagt het zich af en rolt elke week de rode loper uit voor iemand die lijkt op een bekende Vlaming of een internationale beroemdheid.

De eerste afleveringen komen Vincent uit Waregem, Astrid Lia uit Mechelen en Sien uit Brugge langs. Ook wel gekend als de dubbelgangers van komiek Louis de Funès, van Hanne Verbruggen van K3 en van actrice Elisabeth Moss uit 'The Handmaid’s Tale'.

Genieten zij van hun status als dubbelganger, of net niet? Hoe reageert hun omgeving? En in welke vreemde situaties komen ze terecht? Zij doen hun verhaal in de fotostudio van Iedereen beroemd. Daar kruipen ze volledig in de huid van hun alter ego.

'De betoger' (maandag)

Davy Van Damme is professioneel betoger. Iedereen die boos is maar zelf geen tijd heeft om iets aan te klagen of liever anoniem blijft, kan bij Iedereen beroemd aankloppen om hem in te schakelen.

Zo krijgt Davy onder andere de opdracht om te betogen tegen chauffeurs die hun auto niet netjes tussen de lijnen parkeren, te betogen tegen mensen die links stilstaan op een roltrap, en te betogen tegen kinderen die lopen langs de rand van een openbaar zwembad.

'Vuurkorf' (maandag)

De zomer loopt langzaam ten einde, de dagen beginnen te korten. Wouter Deboot doorkruist in de terugkerende rubriek 'Vuurkorf' Vlaanderen op de fiets, op zoek naar mensen die zin hebben in een warme babbel rond het vuur.

'Straatbeeld' (dinsdag)

Rune uit Lommel studeert fotografie in Antwerpen. In 'Straatbeeld' trekt ze erop uit om stadsfoto's en portretten te maken van leeftijdsgenoten met wie ze graag in gesprek gaat.

'Mano sport' (donderdag)

Radio Mano sport maakt elke week vanop een actuele locatie radio én geeft commentaar op wat ze zien. DJ’s Martial en Noël zien in elke publieke beweging genoeg aanleiding om met 'Mano sport' in 'Iedereen Beroemd' tot live sportverslaggeving over te gaan en ondertussen nog leuke, klassieke en campy plaatjes te draaien.

'Dichters van wacht' (vrijdag)

Wie op zoek is naar de juiste woorden, voor welke gelegenheid dan ook; wie nood heeft aan een poëtisch gesprek, wat de aanleiding ook is … kan elke vrijdagavond bellen naar het 0800 nummer van de Dichters van wacht. 'Iedereen Beroemd' brengt elke week een gesprek dat een van de dichters heeft met een anonieme beller. Het gesprek bepaalt welk gedicht en welke woorden volgens de dichters toepasselijk zijn. Onder andere dichters Maud Vanhauwaert, Paul Bogaert, Maarten Inghels en Moya De Feyter zijn in de rubriek te zien.

'Duik in de koffer' (elke weekdag)

Juli en augustus mogen dan wel bekend staan als dé vakantiemaanden bij uitstek, maar ook in september gaan veel Vlamingen op vakantie. Reden genoeg voor Amelie Albrecht om in haar uniform te kruipen, post te vatten op de luchthaven en vooral: in de koffers van de reizigers te duiken. Amelie controleert hun bagage en verwijdert vijf items. Voor elk item waarvan de reiziger opmerkt dat het verdwenen is, krijgt hij reiszakgeld.

Daarnaast komt de rubriek 'Manusje-van-alles' terug, waarin Manu Van Acker zich nuttig maakt voor zijn medemens. Sander Gillis neust in 'Sandermans zaken' opnieuw in de smartphone van bekende Vlamingen.

'Iedereen Beroemd', elke weekdag om 19.40 uur op VRT 1 en VRT MAX.