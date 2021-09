Maandag in 'Het Scheldepeloton': Ikke were

Kurt Hovelijnck is van jongs af aan gebeten door de fiets. Maar hij is ook een grote pechvogel: zijn stoten en valpartijen zijn legendarisch. Het levert hem bij zijn vrienden de bijnaam 'Ikke Were' op.

Zijn grootste kwaliteit is dat hij door een muur kan gaan. Hij werkt zich uit de naad bij Topsport-Vlaanderen en wordt zo opgemerkt door de ploeg van zijn dromen, Quick-Step. Hij tekent een contract en zit op een roze wolk.

Maar al snel in het seizoen loopt het helemaal mis. Op trainingstocht met zijn (ploeg)maat Wouter Weylandt gaat hij overkop en landt zonder helm met het hoofd eerst op het asfalt van het jaagpad langs de Schelde. 19 dagen lang ligt Kurt in coma met een schedelfractuur. Wanneer hij wakker wordt is zijn eerste vraag wanneer hij terug zal kunnen fietsen. Het antwoord van de chirurg is snoeihard: 'jij zal nooit meer kunnen fietsen.'

Maar dan kennen ze Kurt nog niet. Tijdens zijn revalidatie gaat hij keer op keer door de muur, met maar één doel: in december terug op stage kunnen gaan met Quick-Step. Niemand die er een cent voor geeft, maar Kurt slaagt waar eenieder zou falen. Aan het begin van het volgende seizoen is Kurt weer wielrenner. Maar bij zijn ploeg slaat de twijfel toe: kan Kurt nog wel de wielrenner worden van voor zijn val? En valt hij niet vaker dan vroeger? Aan het einde van het seizoen krijgt Kurt geen nieuw contract. Hij is in alle staten.

Ook Wouter Weylandt heeft het moeilijk na Kurts zware val. Daar, op het jaagpad langs de Schelde, heeft Wouter de dood in de ogen gekeken. Wouter krijgt schrik op de fiets, zit niet goed in zijn vel. Hij valt in koers, knijpt de remmen dicht, wint niet meer en verliest de lust in het leven. Het levert hem felle kritiek op van grote baas Lefevere. Wouter kan er niet mee lachen en wil antwoorden met de pedalen. In de Ronde van Italië denkt hij maar aan één ding: ik wil hier een rit winnen.

Met getuigenissen van: Iljo Keisse, Bert De Backer, Kurt Hovelijnck, Marie-Lou Heynderickx (echtgenote van Kurt), Tom Boonen (ploegmaat van Kurt en Wouter), Patrick Lefevere (ploegmanager), Yvan Vanmol (ploegdokter), Rik Van Slycke (ploegleider), Frank Wezenbeek (kinesist), Eric Weylandt (vader van Wouter), Nele Bral (moeder van Wouter), Elke Weylandt (zus van Wouter), An-Sophie De Graeve (partner van Wouter), An-Sofie Zenner (echtgenote van Iljo), Ruth Verrelst (echtgenote van Bert).

'Het Scheldepeloton', maandag 20 september om 21.20 uur op Canvas.