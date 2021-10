Luk Alloo helpt chauffeur Patriek met gevaarlijke losse lading in 'Alloo bij de Verkeerspolitie'

Donderdagavond volgt Luk Alloo de verkeerspolitie van Gent op de lokale wegen. Tijdens een anonieme controle zetten de agenten ondernemer Patriek aan de kant. In zijn aanhangwagen liggen zestig houten planken los op elkaar gestapeld.

'Levensgevaarlijk!', zegt agent Roderick. 'Alles wat je mee hebt, moet vastliggen. Als je moet remmen, vliegt alles in het rond en kan je mensen verwonden.' Patriek krijgt dus een flinke boete van 116 euro én hij moet de planken vastleggen voor vertrek. In vijf minuten is de klus geklaard met hulp van Luk Alloo. 'Jij bent een werker hé Luk!', lacht Patriek.

Verder krijgt Luk Alloo te maken met een chauffeur die door het rood rijdt. De man krijgt een boete van 174 euro. 'Voor mij was het groen', reageert de chauffeur ontgoocheld. Aan Gent Zuid merken de Draken, de Gentse politieagenten op de fiets, een chauffeur op die belt achter het stuur. 'Het was voor het werk', probeert hij nog. 'Dat kost mij 116 euro. Dom van mij.'

